«Лаборатория Касперского»: российские дети проводят в онлайне около 4 часов ежедневно

Каникулы не за горами, и многие родители начинают задумываться, как организовать это время для детей так, чтобы они больше двигались и меньше «сидели» в гаджетах. У проблемы нет простого решения, ведь современный мир устроен так, что цифра буквально окружает нас повсюду. Как показал опрос «Взрослые и дети в интернете» от «Лаборатории Касперского», подавляющее большинство школьников (86% по ответам самим детей и 87% по ответам родителей) в среднем проводят в онлайне по четыре часа в день.

Что делают в сети. В основном школьники смотрят видеоконтент и мемы (87%), играют в игры (84%) и общаются в соцсетях и мессенджерах (74%). По сравнению с исследованием 2024 г., доля детей, которые пользуются гаджетами для игр и просмотра видеоконтента, стала выше.

По мере взросления объём экранного времени увеличивается: если среди детей 6-10 лет пользуются гаджетами каждый или почти каждый день 73% и проводят в них в среднем по 3 часа в день, то среди подростков 15-17 лет — уже 94% и проводят в них в среднем около 5 часов в день.

Как борются родители и почему. Ограничение экранного времени — это лишь одна из мер цифровой безопасности, к которой прибегают родители. Её используют 27% родителей, причём экранное время детей, которые не играют в игры, контролируется реже, чем экранное время детей, которые в игры играют (21% против 28%). Родители геймеров, по сравнению с теми, чьи дети не играют, чаще переживают, что их ребёнок становится агрессивным (18% против 4%) либо что он мало общается в реальном мире (22% против 7% соответственно). Но основная причина попыток контролировать экранное время — это желание родителей, чтобы ребёнок отдыхал другими способами (68%). Также многие взрослые опасаются, что гаджеты могут испортить зрение (63%) или вызвать зависимость (59%). Эти три ключевые причины остались неизменными по сравнению с 2024 г.

«Сегодня конкурировать с гаджетами за внимание ребёнка — заведомо проигрышная стратегия, особенно, если позиционировать это просто как „надо“ или „полезно“. Дети выбирают не пользу, а эмоцию. Поэтому главная задача – не ограничить экранное время, а предложить альтернативу, которая будет не менее вовлекающей. Дополнительный эффект — это совместное времяпрепровождение, когда дети занимаются с родителями или друзьями, физическая активность становится не задачей, а частью общения, источником энергии и хорошего настроения», — сказал Илья Капустин, CEO FitStars.

«Экранное время остаётся одной из основных родительских тревог. Но стоит помнить, что просто запретить брать в руки гаджет нельзя, да и не получится, — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности. — Нужно разговаривать с детьми о необходимости соблюдать баланс, предлагать им другие варианты досуга, показывать своим примером, что интересно может быть не только в онлайне, а кроме того, объяснять, какие правила безопасности нужно соблюдать в гаджетах и как вести себя этично по отношению к другим участникам разнообразных онлайн-сообществ. Если в семье регулярно обсуждать, что узнаёт и видит ребёнок в сети, это может помочь вовремя уберечь его от серьёзных неприятностей и в целом укрепить отношения и сделать их более доверительными».

«Если говорить о физической активности, начните с простого: 10–15 минут движения в день уже достаточно. Это могут быть игровые форматы — прыжковые эстафеты, танцы под музыку или, например, йога со сказочными элементами, — сказала Ольга Дерендеева-Куртова, топ-тренер FitStars. — В таком формате спорт воспринимается как игра, а не как обязанность, что особенно важно перед каникулами. И, конечно, важна регулярность. Даже небольшая активность каждый день даёт больше эффекта, чем редкие, но длинные тренировки — именно так формируется устойчивая привычка к движению».

Чтобы обезопасить детей в сети, «Лаборатория Касперского» также рекомендует использовать специальные программы родительского контроля, например, Kaspersky Safe Kids.