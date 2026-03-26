Разделы

Бизнес
|

«Софтлайн» впервые получила кредитный рейтинг A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявило о получении кредитного рейтинга А-(RU) от независимого рейтингового агентства АКРА. Прогноз по рейтингу – «Стабильный», что предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев. Аналогичный рейтинг А-(RU) был присвоен также облигационному выпуску ПАО «Софтлайн» серии 002Р-02.

Присвоенный высокий кредитный рейтинг ПАО «Софтлайн», по оценке агентства, обусловлен, во-первых, сильным операционным профилем холдинга. АКРА рассматривает ПАО «Софтлайн» как лидера на фрагментированном рынке реализации ИТ-решений. Учитывая реализацию и собственных, и сторонних решений, агентство отмечает невысокую волатильность спроса на решения компании, поддержку которому оказывают позитивные факторы: тренд на ускорение цифровизации, более активное использование российского ПО, усиление фокуса на кибербезопасность и запросы клиентов на адаптацию технологических решений к их процессам и проектам.

Согласно комментариям агентства, ПАО «Софтлайн» имеет высокую диверсификацию выручки как по клиентам, так и по сегментам. АКРА также отмечает, что ПАО «Софтлайн» развивает сегмент высокотехнологичных решений (лазерные и фотонные системы, аддитивные технологии, робототехника и др.), сложность повторения которых оценивается на уровне выше среднего. Кроме того, география деятельности ПАО «Софтлайн» оценивается агентством на очень высоком уровне.

АКРА также подчеркивает последовательную и хорошо формализованную стратегию ПАО «Софтлайн», позволяющую холдингу сохранять ведущие позиции на ключевых для себя рынках, а также отмечает сильную структуру управления компании и высоко оценивает финансовую прозрачность группы.

Вторым важным фактором присвоения высокого кредитного рейтинга компании, согласно комментариям АКРА, является средний финансовый профиль ПАО «Софтлайн». Данная оценка финансового профиля отражает средний размер бизнеса Компании, средние оценки долговой нагрузки, ликвидности и сильную оценку денежного потока.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн», сказал: «Сегодня мы с большой гордостью объявили о присвоении ПАО «Софтлайн» кредитного рейтинга А-(RU) от признанного на рынке независимого агентства АКРА. Высокая оценка агентства — это результат последовательной реализации стратегии, нацеленной на повышение операционной эффективности и укрепление финансового профиля. Рейтинг подтверждает устойчивость нашей бизнес-модели, которая сочетает рост доли собственных высокорентабельных решений с консервативным подходом к управлению долговой нагрузкой. Достигнутый уровень рейтинга, помимо прочего, расширяет для компании доступ к рынкам капитала на более привлекательных условиях, снижает стоимость заимствований и создаёт дополнительные возможности для финансирования органического и неорганического роста холдинга. Мы рассматриваем повышение нашего кредитного рейтинга до категории «А» как важный фактор инвестиционной привлекательности ПАО «Софтлайн» и долгосрочного роста стоимости для акционеров».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

