Бесплатный дистрибутив Digital Q.Integration от «Диасофт» стал доступен любым компаниям

Компания «Диасофт» выпустила бесплатную версию Digital Q.Integration — интеграционной платформы, которая объединяет различные системы и упрощает обмен данными между ними. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Платформа победила в рейтинге ESB-решений 2025 по версии аналитиков CNews и входит в экосистему low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q.



Бесплатный дистрибутив Digital Q.Integration позволяет создавать и запускать интеграционные потоки, работать с брокерами сообщений и HTTP, использовать low-code инструменты для самостоятельной реализации интеграций, в том числе взаимодействия с «1С» через протокол OData.

Бесплатная версия подходит для небольших компаний с ограниченным количеством интеграционных потоков (5-10 потоков) и проектов с низкой нагрузкой, а также для тестирования базового функционала крупными организациями и промышленными предприятиями. Это позволяет быстро и без бюрократических задержек ознакомиться с продуктом. В отличие от длительных согласований и ожидания доступа к демостендам, которые могут занимать несколько дней, пользователь может сразу скачать и установить дистрибутив на своей виртуальной машине.

Функциональность бесплатного дистрибутива ограничена одним микросервисом для запуска всех разработанных интеграционных маршрутов. В нем можно разворачивать собственные интеграционные потоки, но отсутствует возможность разделения потоков по разным микросервисам.

В полнофункциональной версии, которая имеет существенные преимущества, доступны более 300 готовых компонентов, в том числе для: интеграции к внешним системам (НРД, ГИИС ГМДК, «1С» и т.д.); учета сообщений; аудита действий пользователей; настройки пользователей и ограничений по ролям доступа.