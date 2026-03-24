Бесплатный дистрибутив Digital Q.Integration от «Диасофт» стал доступен любым компаниям

Компания «Диасофт» выпустила бесплатную версию Digital Q.Integration — интеграционной платформы, которая объединяет различные системы и упрощает обмен данными между ними. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Платформа победила в рейтинге ESB-решений 2025 по версии аналитиков CNews и входит в экосистему low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q.

Бесплатный дистрибутив Digital Q.Integration позволяет создавать и запускать интеграционные потоки, работать с брокерами сообщений и HTTP, использовать low-code инструменты для самостоятельной реализации интеграций, в том числе взаимодействия с «1С» через протокол OData.

Бесплатная версия подходит для небольших компаний с ограниченным количеством интеграционных потоков (5-10 потоков) и проектов с низкой нагрузкой, а также для тестирования базового функционала крупными организациями и промышленными предприятиями. Это позволяет быстро и без бюрократических задержек ознакомиться с продуктом. В отличие от длительных согласований и ожидания доступа к демостендам, которые могут занимать несколько дней, пользователь может сразу скачать и установить дистрибутив на своей виртуальной машине.

Функциональность бесплатного дистрибутива ограничена одним микросервисом для запуска всех разработанных интеграционных маршрутов. В нем можно разворачивать собственные интеграционные потоки, но отсутствует возможность разделения потоков по разным микросервисам.

В полнофункциональной версии, которая имеет существенные преимущества, доступны более 300 готовых компонентов, в том числе для: интеграции к внешним системам (НРД, ГИИС ГМДК, «» и т.д.); учета сообщений; аудита действий пользователей; настройки пользователей и ограничений по ролям доступа.



CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/