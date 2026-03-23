«Росатом» запустил умную станцию экомониторинга в Красноярском крае

В Красноярском крае в пилотном режиме начала работу автоматизированная малогабаритная станция экологического мониторинга. Это первое практическое применение интеллектуального комплекса, разработанного дивизионом госкорпорации «Росатом» — «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР). Станция создана на базе системы «Смарт-шлюз М1» и адаптирована к климатическим условиям и потребностям региона. Об этом CNews сообщил представитель РИР.

Новое решение обеспечивает непрерывный круглосуточный контроль качества атмосферного воздуха. Станция автоматически, с заданным интервалом, измеряет концентрацию семи веществ: диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, сероводорода и формальдегида. Аппаратура отслеживает соответствие показателей допустимым нормам и мгновенно передает данные в систему для оперативного анализа и прогнозирования экологической обстановки. Комплекс отличается высокой надежностью, а более 70% его элементной базы составляют отечественные компоненты.

Ключевая особенность разработки — встроенная система автоматического забора и подготовки проб, обеспечивающая точность измерений на уровне стационарных лабораторий. По команде клапаны открываются, и автоматика принудительно нагнетает воздух через специальные патрубки, доводя его до нужной влажности и температуры. Кроме того, внутри станции поддерживается постоянный микроклимат, что сводит к минимуму риск искажения данных.

В состав комплекса входят интеллектуальный шлюз управления «Смарт-шлюз М1», система подготовки проб и технологическая обвязка. РИР разработал станцию с учетом потребностей учреждения, произвел, испытал и предоставил ее для реализации проекта, а также будет обеспечивать комплексное сервисное сопровождение.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Сейчас станция проходит пилотные испытания. По итогам тестирования КГБУ «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» оценит характеристики и эффективность оборудования, после чего будет принято решение о тиражировании этого опыта на другие объекты.

«Непрерывный сбор достоверных данных помогает повышать экологическую безопасность и оперативно принимать необходимые меры, — отметил Александр Мугла, технический директор направления разработки программно-аппаратных комплексов компании «Росатом Инфраструктурные решения». — Наш комплекс самостоятельно собирает информацию, и я уверен, что внедрение этой технологии в Красноярске позволит усилить экологический контроль и сделать процессы охраны окружающей среды более открытыми для жителей региона. Конфигурация «Смарт-шлюза» позволяет гибко подбирать набор исполнительных устройств под конкретные задачи, что открывает широкие перспективы для развития системы в сферах промышленной и экологической безопасности».

Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Китай смеется над санкциями США. Huawei выпустила новый ИИ-чип, он втрое быстрее аналога от Nvidia

Основа для умных городов, промышленности и госуслуг: в России формируется цифровая телеком‑инфраструктура

Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
