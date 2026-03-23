«Фабрика XBRL» валидирует отчеты в 40 миллионов строк за 1 час

«Фабрика XBRL» валидирует отчеты в 40 млн строк за один час. Такие объемы данных могут быть у компаний, которые сдают нерегулярную отчетность по запросам. Это новый вид отчетности (таксономии 6.1.0.7 для ПУРЦБ и 6.1.0.2 для страховщиков), который представляет собой срез учетно-операционных данных за выбранный ЦБ период — от недели до нескольких месяцев. Об этом CNews сообщили представители ООО «Синтегро консалтинг».

Прошлые версии «Фабрики» заполняли, валидировали и выгружали в XBRL отчет в 40 млн строк за 33 часа — четыре рабочих дня.

«Фабрика XBRL» с новым механизмом валидирует и выгружает такой же отчет за один час восемь минут, заполнение отчета при этом происходит мгновенно в привычном интерфейсе «Фабрики» для визуализации.

Оптимизировать скорость удалось благодаря хранению данных не в «1С», а в сторонней базе данных, а также предложенному регулятором варианту использования контролей, написанных на языке SQL.

При использовании нового механизма в «Фабрике XBRL» доступны все функции работы с отчетностью: просмотр данных таблиц и редактирование показателей; загрузка данных из других систем напрямую в базу данных; загрузка данных отчетов из Excel напрямую в базу данных; техническая и бизнес-валидация; выгрузка данных в формат XBRL-CSV 2 (для таксономии 6.1.0.7); выгрузка данных в формат XBRL (например, данные по точкам входа с формами 0410417, 0420257, 0420258, таксономия 6.1.0.2 СК).