Москвичи начали доверять ИИ планирование отдыха

Каждый третий житель столицы уже использовал искусственный интеллект для подготовки к путешествиям, а каждый десятый назвал ИИ своим постоянным помощником. Интерес к таким инструментам продолжает расти — с начала 2026 г. трафик на нейросети для турпоездок вырос на 30%, выяснили аналитики «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей Островок. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Почти каждый десятый путешественник уже регулярно использует ИИ для организации поездок, еще 13% респондентов обращаются к нему эпизодически, следует из опроса Островка. Около 9% туристов только присматриваются к новому инструменту, а порядка 22% собираются протестировать такие технологии уже в ближайшем будущем.

При этом 26% опрошенных относятся к помощи нейросетей с осторожностью и не готовы им доверить организацию отпуска, а еще 16% не видят практического смысла в технологии.

Чаще всего поездки с помощью ИИ планируют мужчины (63%). А основные ценители нейросетей — москвичи от 35 до 44 лет (41%). За ними следуют жители столицы 35-34 лет (26%) и молодежь 14-17 лет (6%), отмечают аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Туристы, которые уже пользовались ИИ для планирования отдыха, чаще всего привлекают нейросети в организации досуга — подбора экскурсий, поиска ресторанов и развлечений (так ответили 17% респондентов), составления подробного маршрута (15%), а также поиска интересных мест для поездки (14%). Ещё 12% с помощью цифровых помощников выбирают направление, по 10% — ищут жилье или формируют списки необходимых вещей, а 8% используют рекомендации ИИ, чтобы уложиться в бюджет.

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов
Как выяснили аналитики «МегаФона», особый всплеск интереса к ИИ-инструментам для планирования путешествий у москвичей фиксируется в ноябре на фоне подготовки к новогодним каникулам, а также в начале лета, когда начинается пора отпусков.

Другие материалы рубрики

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

Начался бум. Количество рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в России

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Власти обяжут «Яндекс» и «Авито» блокировать компании, нанимающие «липовых» самозанятых. Айтишники попали в перечень

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
