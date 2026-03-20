Москвичи начали доверять ИИ планирование отдыха

Каждый третий житель столицы уже использовал искусственный интеллект для подготовки к путешествиям, а каждый десятый назвал ИИ своим постоянным помощником. Интерес к таким инструментам продолжает расти — с начала 2026 г. трафик на нейросети для турпоездок вырос на 30%, выяснили аналитики «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей Островок. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Почти каждый десятый путешественник уже регулярно использует ИИ для организации поездок, еще 13% респондентов обращаются к нему эпизодически, следует из опроса Островка. Около 9% туристов только присматриваются к новому инструменту, а порядка 22% собираются протестировать такие технологии уже в ближайшем будущем.

При этом 26% опрошенных относятся к помощи нейросетей с осторожностью и не готовы им доверить организацию отпуска, а еще 16% не видят практического смысла в технологии.

Чаще всего поездки с помощью ИИ планируют мужчины (63%). А основные ценители нейросетей — москвичи от 35 до 44 лет (41%). За ними следуют жители столицы 35-34 лет (26%) и молодежь 14-17 лет (6%), отмечают аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Туристы, которые уже пользовались ИИ для планирования отдыха, чаще всего привлекают нейросети в организации досуга — подбора экскурсий, поиска ресторанов и развлечений (так ответили 17% респондентов), составления подробного маршрута (15%), а также поиска интересных мест для поездки (14%). Ещё 12% с помощью цифровых помощников выбирают направление, по 10% — ищут жилье или формируют списки необходимых вещей, а 8% используют рекомендации ИИ, чтобы уложиться в бюджет.

Как выяснили аналитики «МегаФона», особый всплеск интереса к ИИ-инструментам для планирования путешествий у москвичей фиксируется в ноябре на фоне подготовки к новогодним каникулам, а также в начале лета, когда начинается пора отпусков.