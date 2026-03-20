Аналитика «Кион Строки» — Brand Analytics: Пушкин, Есенин и Высоцкий самые цитируемые поэты в русскоязычных соцмедиа

В преддверии Всемирного дня поэзии книжный сервис «Кион Строки» совместно с агентством «АДВ+Адванс» на данных системы Brand Analytics изучил, каких поэтов чаще всего обсуждают и цитируют в русскоязычных соцмедиа. Лидерами своих эпох стали Александр Пушкин, Сергей Есенин и Владимир Высоцкий. При этом интерес к поэзии в сервисе «Кион Строки» год к году вырос почти на 77%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Исследование, подготовленное на основе комплексного анализа упоминаемости писателей в период с марта 2025 г. по март 2026 г., показало, что в сегменте поэтов Золотого века безусловным лидером остается Александр Пушкин: на него приходится свыше 70% всех упоминаний внутри топ-5 авторов этого периода. Он почти в шесть раз опережает Михаила Лермонтова. Также в число самых заметных поэтов эпохи вошли Федор Тютчев, Николай Некрасов и Афанасий Фет.

Среди поэтов Серебряного века первое место занимает Сергей Есенин: он аккумулирует более трети всех упоминаний в своей группе. Следом идут Владимир Маяковский, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Борис Пастернак, Александр Блок и Николай Гумилев.

В советской поэзии и поэзии XX века наиболее заметной фигурой стал Владимир Высоцкий: на него приходится почти половина всех упоминаний в топе периода. В пятерку самых обсуждаемых авторов этого сегмента также вошли Иосиф Бродский, Роберт Рождественский, Булат Окуджава и Андрей Вознесенский.

Если смотреть не на имена, а на смыслы, то главной темой поэзии в русскоязычных соцмедиа остается любовь: на эту тему приходится около трети всех упоминаний. Далее следуют время и память. Также в числе самых заметных тем — вдохновение, родина, счастье, весна, надежда и судьба.

Данные «Кион Строк» показывают, что интерес к поэзии заметно растет не только в публичных обсуждениях, но и в реальном потреблении контента. За год объем чтения и прослушивания произведений в жанре поэзии на сервисе увеличился почти на 77%. Наиболее активно к поэтическим текстам обращается аудитория 45–54 лет, а чаще всего пользователи читают поэзию по четвергам с 12:00 до 16:00.

Среди самых востребованных классических тайтлов на сервисе — «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Фауст» Иоганна Вольфганга Гете, «Божественная комедия» Данте Алигьери, «Медный всадник» Александра Пушкина и «На дне» Максима Горького.

Полученные результаты показывают, что поэзия сохраняет высокий культурный вес и в цифровой среде, и в читательских привычках. Сегодня это уже не только школьная классика или жанр «для особого случая», а значимая часть повседневного медиапотребления.