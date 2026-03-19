«СберАналитика» и «СберКорус»: почти 40% российских компаний используют BI-решения

Эксперты «СберАналитики» и «СберКорус» представили результаты исследования использования систем бизнес-аналитики (BI) в российских компаниях. В опросе приняли участие 1147 наёмных сотрудников в возрасте от 18 до 65 лет, представляющих различные отрасли и уровни должностей.

По данным исследования, 39% респондентов сообщили о внедрении инструментов анализа данных в их организациях. При этом 25% отметили, что подобные решения в компании не применяются. Среди тех, кто подтвердил наличие BI-систем, 56% уже имеют личный опыт работы с ними, тогда как 34% сотрудников не использовали такие инструменты самостоятельно.

В разрезе бизнес-процессов инструменты анализа данных наиболее востребованы в финансовом планировании и контроле (31%), логистике и управлении цепочками поставок (26%), а также в производственных и операционных процессах (26%).

Чаще всего BI-решения также применяются для анализа финансовых данных (41%), операционных показателей (37%) и клиентских и маркетинговых данных (34%). Также компании используют аналитику для обработки потоковых данных в режиме реального времени (33%) и информации из внешних источников (26%).

Основные задачи, которые компании решают с помощью BI, связаны с оптимизацией внутренних процессов и снижением издержек (36%), планированием и прогнозированием (35%), выявлением причин неэффективности (28%), оценкой результатов инициатив (27%) и контролем отклонений (26%).

Как отмечают также эксперты СберКорус», интеллектуальные ассистенты позволяют автоматизировать обработку входящих обращений и сопровождение электронных документов, снижая нагрузку на службы поддержки. В рамках пилотных проектов более 55% запросов обрабатываются полностью автоматически, остальные корректно маршрутизируются профильным специалистам. По мере развития и обучения моделей ожидается дальнейший рост доли автоматизированных операций и повышение качества обработки, что способствует оптимизации бизнес-процессов и сокращению количества ошибок.

Ключевыми критериями выбора решений для обработки данных респонденты назвали производительность системы (46%) и удобство визуализации (40%). Стоимость внедрения учитывают 32% опрошенных, возможность интеграции с разнородными источниками данных — 29%.

По оценке «СберАналитики», бизнес-аналитика постепенно становится стандартом для среднего и крупного бизнеса, при этом следующий этап развития рынка будет связан с масштабированием ИИ-решений и повышением автономности пользователей в работе с данными. Технологии искусственного интеллекта находят применение и в системах электронного документооборота, а также в сервисах для взаимодействия компаний с контрагентами.

Среди ограничений использования BI чаще всего отмечается зависимость от ИТ-подразделений или профильных специалистов (20%). Недостаточную гибкость решений, сложности в самостоятельном освоении инструментов и ограничения по производительности указали по 16% участников опроса.

Отдельный блок исследования был посвящён системам бизнес-аналитики со встроенным искусственным интеллектом (Gen BI). Реальное внедрение таких решений подтвердили 15% компаний. При этом 57% сотрудников уже имели опыт взаимодействия с ИИ-инструментами в рамках пилотных или демонстрационных проектов. В целом 75% респондентов позитивно оценивают перспективы внедрения ИИ в аналитику, 68% считают такие решения релевантными для своей практики.

Среди компаний, использующих BI-системы, 76% также работают с большими данными (Big Data). По оценке сотрудников, 81% в рамках своих должностных обязанностей взаимодействуют с крупными массивами данных или результатами их анализа: две трети делают это еженедельно, ещё четверть — не реже одного раза в месяц. Основные направления применения Big Data связаны с автоматизацией процессов (27%), оперативным контролем ключевых показателей (26%) и стратегическим планированием (23%).