«М.видео»: отечественные бренды возглавили рынок настольных компьютеров России в 2025 году

«М.видео» проанализировала структуру российского рынка настольных компьютеров. По оценке компании, средняя стоимость настольного компьютера по итогам 2025 г. составила около 49 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

По итогам 2025 г. заметную роль на рынке играют российские бренды и локальные сборщики ПК. В количественном выражении крупнейшую долю продаж занимают небрендированные компьютеры (unbranded), а также российские бренды iRU и ARDOR Gaming, а также тайваньская компания MSI.

В денежном выражении структура такая же: лидерами остаются unbranded-решения, а также Ardor Gaming, iRU и MSI, что связано с более высокой стоимостью игровых и производительных конфигураций.

Структура спроса при этом остается достаточно прагматичной: около 95% продаж в количественном выражении приходится на неигровые компьютеры, которые используются для работы, учебы и базовых домашних задач. Игровые конфигурации занимают лишь 5% рынка в штуках, однако формируют более заметную долю выручки благодаря более высокой стоимости.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.видео» Сергей Зарайский: «Сегодня настольные компьютеры в первую очередь покупают для практических задач — работы, учебы и базового домашнего использования. Поэтому основная часть спроса приходится на доступные конфигурации, которые обеспечивают необходимую производительность для повседневных сценариев. При этом в более дорогих сегментах сохраняется устойчивый интерес к производительным системам и игровым конфигурациям, что поддерживает денежную структуру рынка. Мы также видим растущую роль локальных брендов и сборщиков, которые предлагают широкий ассортимент конфигураций и гибко адаптируются под потребности пользователей. В целом рынок настольных компьютеров постепенно смещается в сторону более доступных и функциональных решений, ориентированных на базовые пользовательские сценарии — работу, обучение и повседневное использование дома».