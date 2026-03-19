Разделы

Техника
|

«М.видео»: отечественные бренды возглавили рынок настольных компьютеров России в 2025 году

«М.видео» проанализировала структуру российского рынка настольных компьютеров. По оценке компании, средняя стоимость настольного компьютера по итогам 2025 г. составила около 49 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

По итогам 2025 г. заметную роль на рынке играют российские бренды и локальные сборщики ПК. В количественном выражении крупнейшую долю продаж занимают небрендированные компьютеры (unbranded), а также российские бренды iRU и ARDOR Gaming, а также тайваньская компания MSI.

В денежном выражении структура такая же: лидерами остаются unbranded-решения, а также Ardor Gaming, iRU и MSI, что связано с более высокой стоимостью игровых и производительных конфигураций.

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов безопасность

Структура спроса при этом остается достаточно прагматичной: около 95% продаж в количественном выражении приходится на неигровые компьютеры, которые используются для работы, учебы и базовых домашних задач. Игровые конфигурации занимают лишь 5% рынка в штуках, однако формируют более заметную долю выручки благодаря более высокой стоимости.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.видео» Сергей Зарайский: «Сегодня настольные компьютеры в первую очередь покупают для практических задач — работы, учебы и базового домашнего использования. Поэтому основная часть спроса приходится на доступные конфигурации, которые обеспечивают необходимую производительность для повседневных сценариев. При этом в более дорогих сегментах сохраняется устойчивый интерес к производительным системам и игровым конфигурациям, что поддерживает денежную структуру рынка. Мы также видим растущую роль локальных брендов и сборщиков, которые предлагают широкий ассортимент конфигураций и гибко адаптируются под потребности пользователей. В целом рынок настольных компьютеров постепенно смещается в сторону более доступных и функциональных решений, ориентированных на базовые пользовательские сценарии — работу, обучение и повседневное использование дома».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От реестра к архитектуре: на что смотрят при выборе отечественной техники

Минпромторг массово штрафует микроэлектронику в России. Производители боятся банкротства

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Зря покупали? Смартфоны россиян будут несовместимы с местными 5G-сетями

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

Создана революционная аккумуляторная технология для зарядки БПЛА моментально и на лету

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
