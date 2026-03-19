Каждый второй россиянин считает себя интернет-зависимым

Каждый второй россиянин признается в цифровой зависимости. В опросе SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

14% участников опроса уверенно заявили о своей digital-зависимости, еще 33% скорее согласны с этим утверждением. 53% зависимость отрицают: 33% — скорее не согласны, а 20% категорически отвергают такую возможность.

Чаще других на симптомы зависимости жалуется молодежь до 35 лет: 52% опрошенных ответили «однозначно да» или «скорее да». Среди респондентов старше 45 лет таких 39%. Женщины несколько чаще мужчин склонны признавать себя зависимыми (51% против 44% соответственно).

Респонденты с высшим образованием ощущают себя зависимыми заметно чаще, чем те, у кого среднее профессиональное образование (49% против 36%).

За два последних года увеличилось число тех, кто практикует «цифровой детокс» — сознательный отказ от девайсов и интернета, и не последнюю роль в этом сыграла политика замедления и блокировки мессенджеров и YouTube. Сегодня так или иначе ограничивают себя 43% россиян (два года назад было 39%). Причем почти каждый шестой (18%) утверждает, что делает это ежедневно: «Ставлю ночной режим»; «На работе не пользуюсь принципиально». Еще 8% устраивают разгрузку несколько раз в неделю, 11% — несколько раз в месяц, 5% — несколько раз в год, 1% — раз в несколько лет.

Но большинство экономически активных россиян (57%) по-прежнему не ограничивают себя в использовании цифровых устройств. Респонденты старше 45 лет реже, чем молодежь, называют себя зависимыми и цифровой детокс практикуют реже. Среди опрошенных с высшим образованием больше digital-зависимых, чем среди людей со средним специальным, но при этом отказ от гаджетов они практикуют реже.

***

безопасность

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 392

Время проведения: 6-13 марта 2026 г.

цифровизация

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

