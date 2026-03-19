«Академия АйТи FabricaONE.AI» и КИИНП объявили о партнерстве

Образовательная экосистема «Академия АйТи FabricaONE.AI» (акционер – ГК Softline) и «Креативный институт идей и новых профессий» (КИИНП) объявили о начале партнерства. Сотрудничество направлено на развитие образовательных программ для бизнеса и государственных организаций, а также на объединение экспертизы сторон в области подготовки кадров для цифровой экономики.

В рамках партнерства стороны планируют совместную разработку и реализацию программ дополнительного профессионального образования и профессиональной переподготовки. Партнеры также будут проводить совместные образовательные мероприятия – конференции, летние школы, семинары и хакатоны. Особое внимание будет уделено практической подготовке слушателей и применению полученных знаний в реальных бизнес-задачах.

«Академия АйТи FabricaONE.AI» – образовательная экосистема, работающая с более чем 15 тыс. коммерческих и государственных организаций. Компания реализует масштабные проекты в области корпоративного обучения, создает электронный образовательный контент и разрабатывает решения на стыке EdTech, HRTech и ИТ-консалтинга. Развитие партнерств позволяет академии расширять образовательные возможности и предлагать рынку новые форматы подготовки специалистов.

Одним из первых совместных проектов станет продвижение материалов научного труда и книги «Динамические способности в цифровой трансформации предприятия». Издание, подготовленное КИИНП на базе экономического факультета МГУ и выпущенное в 2026 г., посвящено современным подходам к управлению изменениями и цифровой трансформации бизнеса. Материалы планируется интегрировать в образовательные программы партнеров, что позволит усилить научную основу курсов и программ подготовки.

«Вместе с КИИНП мы усилим нашу лабораторию цифровой трансформации за счет лучших методологий и сильной научной экспертизы. Совместные проекты позволят расширить линейку предложений в области стратегического менеджмента в современной цифровой трансформации бизнеса и государства», – отметил ректор «Академии АйТи FabricaONE.AI» (акционер – ГК Softline) Игорь Морозов.

«Партнерство с «Академией АйТи» открывает возможности для создания новых образовательных продуктов на стыке управленческих и технологических компетенций. Объединив опыт системной подготовки ИТ-специалистов и научную практику работы с современными бизнес-ситуациями, мы сможем предложить клиентам инструменты для решения актуальных задач цифровой трансформации», – отметила Галина Каратаева, генеральный директор КИИНП.