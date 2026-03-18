Выручка дочерних ИТ-компаний крупных холдингов в России выросла в 3 раза за 4 года

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, провел исследование рынка кэптивных (дочерних ИТ-компаний крупных холдингов) ИТ-структур в России в 2025 г. Объем рынка достиг 1,96 трлн руб., увеличившись более чем втрое по сравнению с 2021 г. Согласно отраслевому анализу, рынок вырос с 628 млрд руб. в 2021 г. до 1,964 трлн руб. в 2025 г., демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) на уровне 33%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Основными драйверами роста стали импортозамещение, уход иностранных вендоров и перенос ИТ-бюджетов внутрь компаний. В результате крупные организации активно развивают собственные ИТ-подразделения, формируя внутренние «ИТ-фабрики» и технологические платформы.

Наибольшую долю в структуре рынка занимают компании из финансового и страхового сектора — около 754 млрд руб. Далее следуют нефтегазовая отрасль (397 млрд руб.), ритейл (307 млрд руб.), телеком (172 млрд руб.) и транспорт и логистика (170 млрд руб.). Остальные отрасли совокупно формируют около 165 млрд руб.

Эксперты отмечают, что рынок постепенно меняет структуру. Около 17% кэптивных компаний уже работают как полноценные рыночные игроки, развивая собственный бренд и получая значительную долю выручки от внешних клиентов. Еще 32% компаний по-прежнему выполняют основную нагрузку внутри материнских организаций, однако все чаще начинают брать внешние проекты, постепенно превращаясь из внутренних ИТ-центров в самостоятельных участников рынка. 21% выручки кэптивов в 2025 уже превратилось в коммерческую выручку.