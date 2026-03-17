«Фикслайн» будет создавать промышленные решения на базе платформы ИНКА 4.0

«Фикслайн» займется разработкой функциональных модулей для автоматизации промышленных предприятий на базе отечественной платформы «Индустриальная Кибернетическая платформа 4.0» (ИНКА 4.0). В рамках партнерства компания также будет участвовать в продвижении платформы и разработанных на ее основе модулей на российском рынке.

«Фикслайн» специализируется на разработке и внедрении систем управления производством. Компания работает с такими классами решений, как, например, MES, SCADA, СМИС/СМИК, АСУЗ. Она обладает широкой отраслевой экспертизой, что позволяет ей создавать специализированные продукты под задачи каждого конкретного производства, используя свой опыт.

ИНКА 4.0 – российская платформа для создания промышленных бизнес-приложений и MES-решений. Ее можно использовать как среду разработки на основе совместимых микросервисов. Такая архитектура ускоряет создание и внедрение приложений, а также снижает затраты на интеграцию и настройку. Платформа включает фреймворк «ИНКА» и базовый набор функциональных модулей для построения систем управления производством.

В рамках партнерства специалисты «Фикслайн» получат доступ к платформе ИНКА 4.0, и пройдут обучение по разработке функциональных модулей для фреймворка. После этого компания сможет создавать на базе платформы прикладные решения, адаптированные под специфику различных отраслей промышленности.

Совместная работа позволит объединить технологические возможности ИНКА 4.0 и отраслевую экспертизу «Фикслайн». Приоритетными отраслями для них станут металлургия и добывающая промышленность, поскольку именно в них наблюдается повышенный спрос на современные системы управления производством.

«Платформа ИНКА 4.0 открывает широкие возможности для создания индустриальных решений. Мы видим большой потенциал в совместной работе и уверены, что партнерство поможет нам расширить портфель продуктов и предложить заказчикам современные и удобные инструменты для автоматизации», – отметил генеральный директор «Фикслайн» Максим Соболев.

«Один из наших основных приоритетов заключается в создании модульной экосистемы, которая, помимо базовых, будет охватывать и специфические отраслевые потребности промышленных предприятий. Опыт «Фикслайна» как одного из ключевых игроков рынка очень ценен. Вместе мы способны укрепить позиции российских вендоров в сегменте промышленного программного обеспечения», – сказал владелец продукта ИНКА 4.0 Андрей Кузнецов.