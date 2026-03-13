«Яндекс» масштабирует программу партнерств с научными лабораториями ведущих вузов.

«Яндекс 360» совместно с «Яндекс Образованием» продолжает развивать исследовательские проекты с научными центрами ведущих вузов страны, среди которых ИТМО и МФТИ. Ученые смогут проводить исследования на реальных данных и сценариях сервисов «Яндекс 360», а разработчики — тестировать и применять результаты этих исследований в продуктах, например в «Яндекс Диске». Цель программы — объединить научную экспертизу с задачами бизнеса и ускорить внедрение наукоемких разработок в сервисы «Яндекс 360». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пилотным партнером программы стал ИТМО. Совместная команда, в которую вошли разработчики «Яндекс 360» и представители научной лаборатории вуза, подготовила исследование для улучшения работы «Яндекс Диска». Результатом стал новый, обеспечивающий максимальную эффективность алгоритм балансировки нагрузки сервиса, отвечающего за загрузку файлов в «Яндекс Диск». Как итог внедрения алгоритма, дисперсия нагрузки снизилась в два раза, что позволило снизить зарезервированные сетевые ресурсы на 20%. Для пользователей это означает, что файлы загружаются быстрее и стабильнее.

Еще один прикладной исследовательский проект «Яндекс» запустил в своей аспирантской программе в МФТИ. Он посвящен тому, как сделать загрузку больших файлов в облачные сервисы быстрой и стабильной — даже при перебоях в соединении.

Александр Зинченко, СТО «Яндекс 360»: «Сейчас нашими сервисами ежемесячно пользуются более 102 млн человек, поэтому нам очень важно отвечать растущим нагрузкам, чтобы обеспечивать стабильность и качество продукта. Партнерство с научными лабораториями вузов — способ расширить взгляд на улучшение качества наших продуктов и применить научный потенциал для развития наших высоконагруженных сервисов».

Денис Насонов, руководитель лаборатории «ИИ в промышленности», ИТМО: «В рамках этого сотрудничества мы ломаем барьер между академической аудиторией с одной стороны и реальными технологиями и рабочей нагрузкой — с другой. Ученые теперь имеют возможность применить свои теоретические знания в работе с живой архитектурой крупнейших сервисов. Они видят, как их формулы и алгоритмы на практике улучшают жизнь миллионов пользователей продуктов. Это дает колоссальную мотивацию: сотрудник научной лаборатории сразу понимает практическую ценность своей работы и получает опыт применения результатов своих исследований на огромную аудиторию. Именно так рождаются инженеры мирового уровня».

Программа партнерств позволяет «Яндекс 360» решать исследовательские задачи совместно с университетскими лабораториями и улучшать свои сервисы, а ученым — получать практический опыт работы с продуктами, которыми пользуются миллионы людей.