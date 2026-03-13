Разделы

«Авито Подработка»: чаще всего на подработку без опыта искали официантов

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, как изменилось число предложений о подработке без опыта зимой 2025–2026 гг. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованными у бизнес-заказчиков в сегменте подработки стали официанты — за год число предложений для новичков на эту позицию выросло в 2,6 раза (+162%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Грузчиков на подработку искали почти также часто — число смен для исполнителей без опыта увеличилось в 2,6 раза (+158%) по сравнению с зимой 2024–2025 гг. Такие исполнители помогают с погрузкой и перемещением товаров, участвуют в разгрузке транспорта и подготовке грузов к отправке и традиционно востребованы в логистике и ретейле.

Также значительно выросло число предложений о подработке без опыта для кладовщиков: за год их стало больше почти в 2,2 раза (+115%). В их задачи обычно входит приемка и размещение товаров на складе, сортировка продукции и участие в комплектации заказов.

Активнее всего число смен для исполнителей без опыта росло в Магаданской (+70%) и Амурской области (+57%).

«Бизнес-заказчики чаще используют подработку как гибкий инструмент для закрытия операционных задач. Это видно по динамике этой зимы: в самых разных сферах растет число предложений о подработке, где заказчики готовы рассматривать исполнителей без опыта. Чаще всего новичков для подработки искали в гостиничном бизнесе и туризме — за год число таких предложений выросло в 2,7 раза (+173%). На складах количество предложений для новичков увеличилось на 40%, в ретейле — на 39%. Бизнес-заказчики активнее передают часть задач временным исполнителям, привлекая их на частичную занятость — прежде всего на массовые позиции. Порог входа в такую подработку остается сравнительно невысоким, а базовую подготовку исполнителей, как правило, берет на себя заказчик», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Рост числа предложений о подработке без опыта закономерно подстегивает интерес исполнителей: возможность выйти на смену без специальной подготовки и обучиться на месте снижает барьер для входа. За год больше всего вырос интерес исполнителей к подработке в сфере складской логистики (+54%), телекоммуникаций и связи (+49%), розничной и оптовой торговли (+27%).

Наиболее активными оказались исполнители из Псковской области, где количество пользователей, интересующихся подработкой без опыта, выросло на 48% по сравнению с прошлым годом. В тройку лидеров также вошли Карелия (+47%) и Кировская область (+46%). Таким образом, в этих регионах жители стали искать временную занятость почти в 1,5 раза чаще, чем год назад.

