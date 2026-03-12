Резиденты «Сколково» смогут сохранить ИТ-ипотеку

Льготная ставка по ипотеке сохранится для сотрудников компаний-резидентов «Сколково», оформивших кредит до 31 декабря 2025 г. Минцифры подготовило соответствующий проект решения. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Почему это важно

В конце 2025 г. были приняты поправки в Налоговый кодекс России — с 1 января 2026 г. для резидентов «Сколково» установлены ограничения по совмещению профильных налоговых льгот и преференций для ИТ-компаний.

Основные правила налогового законодательства предполагают возможность применения только одного льготного режима. При этом для компаний-резидентов долгое время существовало исключение.

В этой ситуации сотрудники таких организаций, уже оформившие льготную ипотеку, оказались в зоне риска. Так, если работодатель с 2026 г. выбрал бы налоговый режим для компаний-резидентов «Сколково», то его работники смогли бы сохранить льготную ставку по ИТ-ипотеке только до декабря 2027 г., после чего процент по ипотеке был бы изменен на рыночные условия, так как одним из условий ИТ-ипотеки является применение ИТ-льгот работодателем заемщика, которому работодатель перестает соответствовать при выборе преференций, предусмотренных для резидентов «Сколково» и инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ).

Предлагаемое решение Минцифры позволит сотрудникам инновационных центров и «Сколково», оформивших ИТ-ипотеку до конца 2025 г., сохранить льготную ставку.

Важность программы

ИТ-ипотека — одна из наиболее востребованных мер господдержки отрасли. Введение исключения для резидентов «Сколково» станет важным шагом для поддержки развития ИТ-отрасли и создания комфортных условий для сотрудников в сфере высоких технологий.

На данный момент ИТ-ипотекой воспользовались уже порядка 95 тыс. специалистов на общую сумму кредитов свыше 820 млрд руб. А до 2030 г. в рамках программы планируется поддержать не менее 160 тыс. сотрудников ИТ-отрасли.