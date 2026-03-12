Разделы

Бизнес Кадры Поддержка ИТ-отрасли
|

Резиденты «Сколково» смогут сохранить ИТ-ипотеку

Льготная ставка по ипотеке сохранится для сотрудников компаний-резидентов «Сколково», оформивших кредит до 31 декабря 2025 г. Минцифры подготовило соответствующий проект решения. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Почему это важно

В конце 2025 г. были приняты поправки в Налоговый кодекс России — с 1 января 2026 г. для резидентов «Сколково» установлены ограничения по совмещению профильных налоговых льгот и преференций для ИТ-компаний.

Основные правила налогового законодательства предполагают возможность применения только одного льготного режима. При этом для компаний-резидентов долгое время существовало исключение.

В этой ситуации сотрудники таких организаций, уже оформившие льготную ипотеку, оказались в зоне риска. Так, если работодатель с 2026 г. выбрал бы налоговый режим для компаний-резидентов «Сколково», то его работники смогли бы сохранить льготную ставку по ИТ-ипотеке только до декабря 2027 г., после чего процент по ипотеке был бы изменен на рыночные условия, так как одним из условий ИТ-ипотеки является применение ИТ-льгот работодателем заемщика, которому работодатель перестает соответствовать при выборе преференций, предусмотренных для резидентов «Сколково» и инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ).

Предлагаемое решение Минцифры позволит сотрудникам инновационных центров и «Сколково», оформивших ИТ-ипотеку до конца 2025 г., сохранить льготную ставку.

Важность программы

ИТ-ипотека — одна из наиболее востребованных мер господдержки отрасли. Введение исключения для резидентов «Сколково» станет важным шагом для поддержки развития ИТ-отрасли и создания комфортных условий для сотрудников в сфере высоких технологий.

На данный момент ИТ-ипотекой воспользовались уже порядка 95 тыс. специалистов на общую сумму кредитов свыше 820 млрд руб. А до 2030 г. в рамках программы планируется поддержать не менее 160 тыс. сотрудников ИТ-отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От пробных инсталляций к масштабным внедрениям: российские компании перестраивают ИТ-инфраструктуру

НПЦ «Элвис» заплатит миллионы нефтянке за срыв сроков поставки систем подавления БПЛА

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

«Сколково» лишилось уникального микроскопа для исследований в микроэлектронике и фотонике. Детали потеряли при модернизации

Владимир Волков, «Ростелеком»: Цифровизация промышленности требует комплексных решений

Последний день регистрации на конференцию CNews «Информационная безопасность 2026»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837