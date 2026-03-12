Оператор спутникового телевидения «НТВ-Плюс» объявил о возобновлении вещания в Сибири

Оператор спутникового телевидения «НТВ-Плюс» объявил о возобновлении вещания в Сибири. Вещание восстановлено с космического аппарата «Ямал-402», принадлежащего «Газпром космические системы», расположенного в орбитальной позиции 55° восточной долготы.

Ранее сообщалось, что 4 марта 2026 г. на космическом аппарате «Экспресс-АТ1», принадлежащем ФГУП «Космическая связь» и работающем в орбитальной позиции 56° восточной долготы, произошла авария. В результате инцидента вещание нескольких спутниковых операторов в зоне покрытия спутника было прекращено.

Оперативные совместные действия «Газпром космические системы» и «НТВ-Плюс» позволили в максимально короткие сроки разработать и реализовать техническое решение для срочного возобновления вещания на другом спутнике компании — «Ямал-402» (55° в.д.).

«Подобные проекты становятся возможными благодаря горизонтальной интеграции внутри технологической и организационной экосистемы группы «Газпром». Когда в одном контуре объединены космическая инфраструктура, телекоммуникационные компетенции и медиаплатформы, сложные задачи решаются в максимально сжатые сроки», — отметил заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

На текущий момент обеспечена техническая возможность трансляции до 60 телевизионных каналов со спутника «Ямал-402». В течение тестового периода, до восстановления полного пакета телеканалов оператора, эти каналы будут доступны абонентам без дополнительной оплаты.

Принимать каналы абоненты смогут после несложной перенастройки приемного оборудования.