Servicepipe внедрила DNS Health Checks для автоматического мониторинга серверов

Компания Servicepipe, российский разработчик систем контроля интернет-трафика, добавила в Secure DNS Hosting функциональность Health Checks для автоматического мониторинга серверов заказчика. Он автоматически исключает IP-адреса неработающих серверов из DNS-ответов, чтобы пользователи попадали только на доступные ресурсы. После восстановления сервер автоматически возвращается в DNS-выдачу, а пользователи продолжают работать с веб-ресурсом без сбоев.

Если один из серверов компании выходит из строя, пользователи могут столкнуться с проблемами при загрузке сайтов. Их компьютеры пытаются отправить запрос на «упавший» сервер и, не дождавшись ответа, выдают ошибку вместо того, чтобы сразу обратиться к работающему резервному серверу.

Health Checks регулярно проверяет каждый IP-адрес, и при двух подряд сигналах о его недоступности запись с этим адресом исключается из ответа DNS. Пользователи продолжают обращаться только к работающим серверам. Когда сервер восстанавливается и IP-адрес дважды подряд успешно проходит проверку, DNS-сервер возвращает их в выдачу.

Проверки выполняются одновременно из двух независимых локаций, чтобы исключить ложные срабатывания из-за случайных сетевых сбоев. Доступны три варианта: простой ping для базовой проверки доступности машины, попытка подключения к конкретному порту для контроля отдельного сервиса и полноценный HTTP-запрос для проверки работы самого приложения. Проверки можно настроить для A- и AAAA-записей, то есть они работают как для стандартных адресов, так и для адресов нового формата IPv6.

Настройка предусматривает два режима проверок. Режим наблюдения позволяет следить за состоянием серверов и собирать статистику, не меняя DNS-ответ. Это удобно для тестирования перед боевым запуском. Активный режим управляет ротацией в реальном времени: недоступные серверы выбывают, восстановившиеся — возвращаются.

Все события фиксируются в логах с точным временем: когда сервер стал недоступен, когда восстановился и какой адрес был затронут.

«DNS — это первое, с чем сталкивается пользователь при попытке зайти на ресурс, — сказала менеджер продукта Secure DNS Hosting компании Servicepipe Светлана Пахалуева. — Если сервер не отвечает, а DNS всё равно отдаёт его IP, компания теряет пользователя за долю секунды. DNS Health Checks решает эту проблему кардинально: мы просто не отдаем адреса „упавших" серверов. Это незаметная для глаза, но критически важная работа по защите репутации онлайн-проекта».