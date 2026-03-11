Разделы

Интернет
|

Servicepipe внедрила DNS Health Checks для автоматического мониторинга серверов

Компания Servicepipe, российский разработчик систем контроля интернет-трафика, добавила в Secure DNS Hosting функциональность Health Checks для автоматического мониторинга серверов заказчика. Он автоматически исключает IP-адреса неработающих серверов из DNS-ответов, чтобы пользователи попадали только на доступные ресурсы. После восстановления сервер автоматически возвращается в DNS-выдачу, а пользователи продолжают работать с веб-ресурсом без сбоев.

Если один из серверов компании выходит из строя, пользователи могут столкнуться с проблемами при загрузке сайтов. Их компьютеры пытаются отправить запрос на «упавший» сервер и, не дождавшись ответа, выдают ошибку вместо того, чтобы сразу обратиться к работающему резервному серверу.

Health Checks регулярно проверяет каждый IP-адрес, и при двух подряд сигналах о его недоступности запись с этим адресом исключается из ответа DNS. Пользователи продолжают обращаться только к работающим серверам. Когда сервер восстанавливается и IP-адрес дважды подряд успешно проходит проверку, DNS-сервер возвращает их в выдачу.

Проверки выполняются одновременно из двух независимых локаций, чтобы исключить ложные срабатывания из-за случайных сетевых сбоев. Доступны три варианта: простой ping для базовой проверки доступности машины, попытка подключения к конкретному порту для контроля отдельного сервиса и полноценный HTTP-запрос для проверки работы самого приложения. Проверки можно настроить для A- и AAAA-записей, то есть они работают как для стандартных адресов, так и для адресов нового формата IPv6.

Настройка предусматривает два режима проверок. Режим наблюдения позволяет следить за состоянием серверов и собирать статистику, не меняя DNS-ответ. Это удобно для тестирования перед боевым запуском. Активный режим управляет ротацией в реальном времени: недоступные серверы выбывают, восстановившиеся — возвращаются.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

Все события фиксируются в логах с точным временем: когда сервер стал недоступен, когда восстановился и какой адрес был затронут.

«DNS — это первое, с чем сталкивается пользователь при попытке зайти на ресурс, — сказала менеджер продукта Secure DNS Hosting компании Servicepipe Светлана Пахалуева. — Если сервер не отвечает, а DNS всё равно отдаёт его IP, компания теряет пользователя за долю секунды. DNS Health Checks решает эту проблему кардинально: мы просто не отдаем адреса „упавших" серверов. Это незаметная для глаза, но критически важная работа по защите репутации онлайн-проекта».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением

Умные дома переедут на российские технологии. Готовятся требования по обязательному подтверждению их отечественности

Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60%

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

Риелторы жалуются на «Циан»: Площадка повышает тарифы и навязывает услуги

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/