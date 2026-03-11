Разделы

Orion soft усилила Nova новыми возможностями управления и масштабирования кластеров

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для бизнеса Orion soft представил обновление платформы контейнеризации Nova Container Platform – 7.5.0. Новые возможности продукта направлены на упрощение администрирования, повышение удобства работы и расширение совместимости с отечественным ПО.

Ключевым изменением стало обновление Cluster Manager — встроенного инструмента управления кластерами. В новой версии добавлены функции обновления и масштабирования кластеров, что позволяет заказчикам управлять их жизненным циклом из единой консоли. Это сокращает время на администрирование и снижает операционную нагрузку на команды. В компании отмечают, что развитие Cluster Manager будет продолжено для еще большего расширения функционала.

Также обновлена консоль Nova Container Platform: команда переработала дизайн интерфейса, сохранив его интуитивную логику. Для новых пользователей консоль стала визуально более современной и удобной, а действующие заказчики смогут продолжать работать в привычной среде без необходимости переобучения. Обновление повышает комфорт работы и делает взаимодействие с платформой более приятным без изменения ключевых сценариев.

Еще одним важным шагом стала поддержка отечественной ОС «Альт». Расширение совместимости позволяет заказчикам, использующим «Альт», развертывать Nova в своей инфраструктуре без дополнительных ограничений. Для команды расширение списка совместимости с российскими ОС приоритетно: ранее компания анонсировала, что в Nova Special Edition была добавлена полноценная поддержка актуальных версий сертифицированных операционных систем Astra Linux и «Мос ОС».

Кроме того, обновлен модуль хранения на базе Longhorn. Команда Orion soft продолжает развивать этот компонент, повышая его стабильность, производительность и функциональные возможности. Обновления направлены на укрепление надежности платформы и расширение возможностей работы с данными в контейнерной среде.

«В этом обновлении мы сделали акцент на практических задачах заказчиков — упростили управление жизненным циклом кластеров, обновили консоль и расширили список совместимости с отечественными ОС. Для нас важно, чтобы платформа оставалась не только технологически зрелой, но и удобной в ежедневной работе команд», — отметил Александр Фикс, лидер продукта Nova Container Platform в Orion soft.

