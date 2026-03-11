Разделы

Телеком
|

Iptronic обновила платформу IPT-BC4 с облачным хранением S-Mob

Компания «Видеоглаз» (торговая марка Iptronic) представила обновление платформы мобильного видеонаблюдения IPT-BC4, интегрированной с облачным хранилищем S-Mob. Новая версия получила современный дизайн интерфейса программного обеспечения и расширенные возможности в области безопасности, а также заметно улучшила работу с картой и видеоаналитикой.

В обновлении существенно переработан картографический модуль, который стал более информативным и удобным для повседневного мониторинга. Теперь в реальном времени отображается маршрут движения с наложением видео, а динамический плеер следует по маршруту и воспроизводит записи, сделанные пользователем на всем пути. Для ускорения доступа к инфраструктуре после авторизации сразу открывается карта с кластеризацией источников — все доступные камеры отображаются мгновенно.

Отдельный блок улучшений касается видеоаналитики. Платформа получила интеграцию системы распознавания лиц с поддержкой листов мониторинга и постобработки данных. Дополнительно реализована автоматическая генерация маршрута пользователя на карте на основе событий с камер: система фиксирует, где, когда и на какой камере произошло обнаружение, и формирует наглядную историю перемещений.

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

Также в IPT-BC4 добавлена аналитика для распознавания лиц и государственных регистрационных знаков (ГРЗ). Параллельно расширена линейка собственных модулей видеоаналитики Iptronic для задач ЖКХ, экологии, дорожного хозяйства, безопасности, контроля недвижимости и сервисного контроля.

Обновление IPT-BC4 усиливает платформу как инструмент профессионального видеомониторинга, повышая удобство, скорость работы и эффективность принятия решений при эксплуатации мобильных и распределенных систем видеонаблюдения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора

Искусственный интеллект меняет структуру российских дата-центров

Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Конференция CNews «Лоу-код/Ноу-код 2026» состоится 28 апреля. Открыта регистрация

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837