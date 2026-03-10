Технологический видеоселлер МТС Ads Premium Video запустил брендлифт-исследования в Online TV

Клиентам МТС Ads Premium Video стали доступны брендлифт-исследования в Online TV — размещении рекламы в трансляциях ТВ-каналов через интернет. Это дает возможность рекламодателям оценить эффективность рекламной кампании не только по медийным показателям (показы, охват, досмотры), но и по динамике изменения бренд-метрик. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках брендлифт-исследования МТС Ads Premium Video проводит опрос аудитории, которая видела рекламный ролик клиента на CTV устройствах, опрос проходит на экране ТВ с помощью интерактивной анкеты. Проведение исследования на устройствах CTV позволяет получать более точные результаты, по сравнению с подходом, когда респондента «догоняют» в других средах (web или в мобильных приложениях), так как панелистами выступают немотивированные зрители тех же устройств.

По итогам опроса рекламодатель получает отчет со сравнением показателей тестовой и контрольной групп, и выводы о наличии или отсутствии значимых изменений бренд-метрик. Результаты оцениваются как в целом по целевой аудитории, так и в разрезе отдельных половозрастных подгрупп. Также в отчете представлены показатели трех ближайших брендов-конкурентов.

«Количество "умных" телевизоров с подключением к интернету в домохозяйствах РФ прирастает на 6–7 млн устройств ежегодно. Рекламодатели заметили этот тренд и активно развивают коммуникацию с целевой аудиторией на CTV платформах. Однако стандартных digital-метрик для оценки эффективности коммуникаций недостаточно. Многие технологические платформы и сервисы хорошо научились считать охваты, частоту, досмотры рекламы, но "за кадром" остаются не менее важные показатели: запоминаемость бренда, понятность рекламного сообщения, изменения намерений относительно покупки рекламируемых продуктов. Ответы на эти вопросы дает комплексное исследование аудитории, видевшей рекламу, опросным методом прямо на экранах ТВ-устройств», — сказала генеральный директор МТС Ads Premium Video Александра Стрелкова.

Продукт Online TV от МТС Ads Premium Video включает инвентарь 300+ IPTV-сервисов телеком-операторов, приложения интерактивного ТВ, а также платформу ТВ-вещания «Витрина ТВ». Ядро аудитории продукта — зрители в возрасте от 35 лет, со средним и высоким уровнем дохода, преимущественно проживающие в городах-миллионниках и городах с населением более ста тыс. человек.