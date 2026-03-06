РВИ представила «Зеленые страницы» — первый в России практический гайд по нарративному дизайну для геймдева

РВИ представила «Зеленые страницы» — бесплатный практический гайд по нарративному дизайну для игровых разработчиков. Проект не имеет аналогов на российском рынке и объединяет опыт русскоязычных специалистов из разных творческих дисциплин, формируя прочную базу для работы с игровым нарративом. Об этом CNews сообщили представители РВИ.

«Зеленые страницы» реализованы в рамках проекта «Красные книги разработчика» — единой отраслевой инициативы РВИ, в которой собрана ключевая информация для команд видеоигровой индустрии: от законодательства и практических разъяснений опытных юристов до отраслевой аналитики и актуальных трендов. Проект создан для того, чтобы разработчики не тратили время на поиск разрозненных данных и могли сосредоточиться на создании игр. Таким образом РВИ формирует единую отраслевую площадку, упрощающую работу игровых команд.

«Поскольку нарратив субъективен по природе своей, мы не боялись субъективности в составлении сборника. Авторы делятся именно своим видением и опытом, а мы, при некоторой редактуре, сохраняем авторский стиль. “Зеленые страницы” не опираются на иностранные учебники, потому что дублировать чужую понятийную базу, рожденную другим менталитетом, — это утопия. Разделы сборника высвечивают наиболее проблемные моменты в отечественной разработке. Например, что является базой профессии, какие вопросы возникают на этапе препродакшена или какие могут быть “подводные камни”. Особенный акцент я делаю на невербальных средствах выразительности, чтобы подчеркнуть, что нарратив — это не только слова. Обратите внимание и на раздел авторов, ведь над проектом потрудились уникальные специалисты как из видеоигровой индустрии, так и из смежных искусств», — сказала Ася Чащинская, главный редактор «Зеленых страниц».

В создании «Зеленых страниц» приняли участие 23 автора, представители театрального искусства, сценарного мастерства, анимации и других творческих направлений. На данный момент в сборнике опубликовано 46 статей. Материалы представляют собой уникальный набор авторских текстов от экспертов индустрии, сочетающих теоретические основы и практический опыт.

«Для РВИ важно выстраивать мосты между разными отраслями и направлениями, чтобы вместе формировать устойчивое будущее индустрии. Одним из ключевых треков нашего развития является научная и исследовательская деятельность — от социологических исследований, таких как “Гейминг в России 2026”, до практических отраслевых проектов. “Зеленые страницы” — еще один такой проект, который, мы надеемся, станет полезным инструментом для игровых команд», — сказал Александр Бодров, заместитель генерального директора РВИ.

Сборник охватывает ключевые темы нарративного дизайна: от хай-концептов и логлайнов до сложных, дискуссионных вопросов, с которыми команды сталкиваются в реальной разработке.

Проект задуман как развивающаяся платформа. «Зеленые страницы» будут дополняться новыми материалами, расширяться за счет свежих тем и привлекать новых авторов, отражая изменения и потребности индустрии. Проект призван помочь российским разработчикам говорить на одном языке терминов и подходов при создании игрового нарратива — одного из ключевых элементов видеоигры.