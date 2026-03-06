Ремонт по плану: спрос на услуги дизайнеров интерьеров вырос на 12% в преддверии весеннего сезона

С началом подготовки к весеннему сезону ремонта россияне активнее привлекают профессионалов. По данным «Авито Услуг» в первые полтора месяца 2026 г. спрос на специалистов в сфере дизайна и проектирования интерьеров вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Одновременно с этим, по данным «Авито Подработки», спрос на исполнителей в сфере архитектуры и дизайна вырос на 8%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 63,63 тыс. руб/мес при частичной занятости. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито», пользователи стали детальнее подходить к планированию пространства, поэтому заметно вырос интерес к проектированию дизайна конкретных зон жилья. Лидерами роста стали зоны для отдыха и работы: спрос на разработку дизайна гостиных увеличился более чем в 3,5 раза, а на проекты кабинетов — 3,3 раза. Высокую динамику также продемонстрировали и другие помещения. Спрос на дизайн ванных комнат, детских и веранд увеличился в 2,5 раза, а услугами по созданию проектов кухонь и спален стали интересоваться примерно в 1,5 раза чаще.

Кроме того, российские семьи много внимания уделяют эргономике и порядку в доме: популярность работ по подготовке дизайн-проектов гардеробных комнат выросла в 2,6 раза, а балконов и лоджий — в 2,5 раза.

Что касается отдельных услуг, то помимо комплексного проектирования (+14%), заказчики чаще стали обращаться за профессиональной консультацией строителей (+67%) и подготовкой планировочных решений (+49%). Также вырос спрос на подбор отделочных материалов (+33%) и создание фотореалистичных рендеров (+32%). Кроме того, на треть выросла популярность проверки работ на соответствие проекту (+31%), подбора мебели (+30%) и 2D-визуализации (+13%).

«Мы видим рост спроса на ремонтные работы и дизайн-проекты, включая решения для домашних офисов. Это отражает запрос на функциональные и продуманные пространства в условиях популярности удаленного и гибридного форматов занятости. Почти на треть вырос интерес к подготовке рабочей документации и контролю реализации — это подтверждает, что клиенты стремятся заранее фиксировать требования и управлять качеством исполнения проектов», —сказала Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

«Спрос на подработку дизайнеров, архитекторов и проектировщиков несколько увеличивается перед началом весенних работ, когда все готовятся к ремонту и обновлению помещений. В то же время, заметно растет интерес самих исполнителей к позициям дизайнеров и проектировщиков, что может быть связано с периодом производственной и преддипломной практики. Кроме того, это может говорить о высокой конкуренции исполнителей за самые привлекательные предложения. По данным Авито Подработки, по России количество откликов с 1 января по 15 февраля 2025 увеличилось в 2,5 раза (+149%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».