Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура
|

«Философт» интегрирует «Мажордом» в жилой комплекс «Мегаполис-Парк» в Брянске

Компания «Философт» объявила о начале сотрудничества с брянским девелопером «Мегаполис-Строй». В настоящее время ведется подключение двух новых домов в жилом комплексе «Мегаполис-Парк» в Брянске.

В домах «Мегаполис-Парка» будет реализован обширный функционал экосистемы «Мажордом»: подача заявок в УК через приложение и техническая поддержка в онлайн-режиме; новости, опросы и чаты жителей для общения с соседями и управляющей компанией; рассылка квитанций через приложение; возможность просмотра видео с камер наблюдения в приложении 24/7; система контроля доступа с бесконтактным доступом BLE и созданием временных пропусков; домофония, интегрированная в мобильное приложение; маркетплейс товаров и услуг как дополнительный способ монетизации для УК; диспетчеризация индивидуальных и общедомовых приборов учета.

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги
Цифровизация

Особое внимание в проекте уделено базовой безопасности: каждая квартира будет оснащена датчиками протечки и датчиками открытия двери, что обеспечит жителям спокойствие и защиту от внештатных ситуаций.

«Сотрудничество с "Мегаполис-Строем" для нас – пример того, как региональный девелопер последовательно формирует новый стандарт жилья, где технологии становятся не дополнительной опцией, а базовой частью проекта. Мы рады, что "Мажордом" будет работать в домах, где уже сейчас создана качественная среда. Дополняя эту физическую среду цифровыми сервисами, мы получаем по-настоящему современный жилой комплекс», – сказал директор «Философт» Иван Власов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

CNews Analytics опубликовал топ-25 поставщиков инфраструктуры дата-центров

В России системы ERP приравняли к критической инфраструктуре. Новые ИТ-риски для промышленности и логистики

Вышла «Ред Адм 2.1»: полная поддержка Exchange без Microsoft Active Directory, нативная миграция через ADMT и открытый API

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240