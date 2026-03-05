«Диасофт» развернул более 50 параллельных проектов по внедрению продуктов для взаимодействия с ФНС и СФР через СМЭВ

В соответствии с указанием Банка России №6952-У, банки обязаны обеспечить перевод электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) в систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) до 1 апреля 2026 г.

Дополнительно, согласно указаниям регулятора №6622-У (ранее – 562-П) и №6951-У (ранее – 311-П), с 1 апреля 2026 года необходимо начать переход на СМЭВ при взаимодействии с ФНС и Социальным фондом России (СФР).

В этой ситуации компания «Диасофт» открыла проекты внедрения продуктов для взаимодействия с ФНС и СФР через СМЭВ в кредитные организации. ИT-специалисты компании ведут более 50 проектов одновременно, чтобы все банки-клиенты успели в кратчайшие сроки выполнить требования законодательства. Большинство кредитных организаций уже достигли высокой степени готовности к запуску в промышленную эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Компания «Диасофт» предлагает не просто автоматизировать электронное взаимодействие, а использовать готовые, технологичные продукты, которые входят в состав решения «Взаимодействие с госорганами» (Digital.G2B): «Взаимодействие по 311-П через СМЭВ» обеспечивает обмен сведениями об открытии, закрытии и изменении счетов (№6622-У, №6951-У) как с ФНС, так и с СФР; «Взаимодействие с ФНС (6952-У)» предназначен для автоматизации документооборота в рамках контрольных мероприятий (запросы, решения, справки) через СМЭВ.

Ключевая особенность этих продуктов – комплексный подход. Их использование позволяет автоматизировать все процессы взаимодействия с государственными органами через СМЭВ в рамках единой цифровой экосистемы банка. При этом продукты обеспечивают бесшовную интеграцию, надежность, а также снижение операционных рисков и сроков внедрения.

Яна Степаненко, руководитель решения «Взаимодействие с госорганами» в «Диасофт»: «Наша компания всегда своевременно поддерживает законодательство. Мы были заранее готовы помочь банкам быстро и эффективно установить необходимые продукты. Главным вызовом для ИT-специалистов «Диасофт» стала не сложность проектов, а их большое количество. Компания способна не только фокусироваться на единичных масштабных проектах, но и работать с десятками клиентов одновременно. «Диасофт» готов предоставить подробную информацию организациям, которые выбирают продукты для поддержки требований регулятора для взаимодействия с ФНС и СФР через СМЭВ. Выбирайте проверенные и эффективные решения».

Современная архитектура позволяет интегрировать продукты «Взаимодействие по 311-П через СМЭВ» и «Взаимодействие с ФНС (6952-У)» в любой ИT-ландшафт кредитной организации и масштабировать их в зависимости от потребностей бизнеса.