Налоговая реформа — 2026: где бесплатно найти готовые решения для бизнеса

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) расширило ассортимент бесплатных предложений для бухучета и налогообложения в сервисе «Бизнес-боксы». Это набор инструментов для развития своего дела от лидеров рынка. Теперь здесь проще найти готовые решения с учетом изменений налогового законодательства. Об этом CNews сообщили представители МБМ.

Новый фильтр «Налоговая реформа 2026» упростит поиск подходящих инструментов от партнеров МБМ — ведущих поставщиков бухгалтерских и юридических услуг. Адаптироваться к налоговым изменениям, оптимизировать бизнес-процессы и работать по новым правилам без лишних сложностей помогут более десяти бесплатных полезных решений. Среди услуг, которые предлагают партнеры, — комплексное экспертное ведение бухучета со сдачей отчетности по новым для них правилам. Кроме того, здесь доступно подключение к системе электронного документооборота, чтобы в течение месяца безлимитно формировать, отправлять, получать и подписывать электронные документы. Они будут равносильны бумажным с собственноручной подписью.

В числе других предложений от лидеров рынка — возможность пользоваться справочно-правовой системой, чтобы необходимые в работе инструменты — правовые акты, калькуляторы, аналитические материалы и другая полезная информация — были всегда под рукой.

Кроме того, партнеры предлагают провести экспресс-аудит предприятия, а также консультации: по переходу на НДС для предпринимателей на «упрощенке», а также по выбору налогового режима.

Но в «Бизнес-боксах» доступны не только бухгалтерские сервисы. Десятки бесплатных решений партнеров охватывают самые разные направления, включая обучение, правовое сопровождение, продажи и клиентский сервис, рекламу и продвижение, управление персоналом и другие.

Инструменты «Бизнес-боксов» подходят как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто планирует открыть свое дело. Так, здесь можно выбрать интересующую нишу — от салона красоты до кафе и интернет-магазина, чтобы получить комплексную подборку полезных услуг для начала работы в этой сфере.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

Предприниматели уже оценили пользу «Бизнес-боксов»: в прошлом году к сервису обратились 28,4 тыс. раз (рост на 49% к 2024 г.), а с начала 2026 г. — более 2 тыс. раз.

Предложениями можно воспользоваться бесплатно после регистрации на портале mbm.mos.ru. Всего для начинающих и действующих предпринимателей доступно более 35 онлайн-сервисов для успешного старта и развития своего дела.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», а также стратегии Мэра Москвы по поддержке столичного предпринимательства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


