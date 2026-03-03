Разделы

«М.видео»: рынок цифровых камер в России вырос на 46% в 2025 году

«М.видео» проанализировала рынок цифровых фотоаппаратов в России. По итогам 2025 г. продажи выросли на 46% в натуральном выражении и достигли 512 тыс. устройств. В денежном выражении рынок превысил 6,5 млрд руб., продемонстрировав рост на 8% год к году. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Структура спроса сместилась в сторону массового сегмента: почти 90% проданных устройств приходится на камеры с фиксированной оптикой. Доля зеркальных моделей составила порядка 6%, беззеркальных камер со сменной оптикой — около 5%. Наиболее востребованным ценовым диапазоном стал сегмент 2 500–3 000 руб., значительный объем продаж также формируют устройства стоимостью до 2 500 руб. При этом сегмент камер дороже 4 000 руб. сохраняет устойчивый спрос со стороны продвинутых пользователей.

В натуральном выражении лидерами рынка стали небрендированные устройства, а также W&O и Canon. В пятерку крупнейших брендов также вошли Sony и Nikon. В денежном выражении наибольший объем продаж обеспечил Canon, далее следуют Sony и Nikon. Рынок остается сезонным: максимальные объемы традиционно фиксируются в IV квартале 2025 г., а декабрь 2025 г. стал самым сильным месяцем года.

Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.видео» Жанна Илюхина: «Рост рынка цифровых камер в 2025 г. связан с расширением ассортимента доступных моделей и восстановлением потребительской активности. Основной драйвер — компактные решения для повседневной съемки, путешествий и контента для социальных сетей. При этом профессиональные бренды продолжают формировать значимую часть оборота рынка».

