«Группа Лента» автоматизировала управление автопарком при поддержке Novardis

Lenta tech завершила внедрение системы «1С:УАТ» для управления собственным автопарком компании. Проект перевел учет более тысячи транспортных средств в единую цифровую среду, охватив семь автохозяйств в четырех часовых поясах и шести федеральных округах. Об этом CNews сообщили представители «Группы Лента».

При выборе платформы «Группа Лента» остановилась на «1С:УАТ» — российском ПО с оптимальной стоимостью владения и необходимой экспертизой на рынке. Партнером выступила компания Novardis.

После внедрения проекта удалось отказаться от Excel для учета транспортных средств, повысить коэффициент технической готовности и увеличить пробег. Кроме того, благодаря интеграции с топливными компаниями количество обращений финансовой службы по корректировкам данных ГСМ (горюче-смазочных материалов) снизилось на 80%.

Руководитель домена «Логистика» «Группы Лента» Юлия Трусова: «Внедрение «1С:УАТ» стало для нас важным шагом в развитии системы управления автопарком. Мы выстроили цифровой фундамент, который обеспечивает сквозную прозрачность процессов — от контроля затрат на топливо до анализа технического состояния каждой единицы транспорта. Это позволяет принимать управленческие решения на основе точных данных и повышать операционную эффективность транспортной логистики».

«Для «Группы Лента» внедрение «1С:УАТ» стало новым этапом. Мы понимали, что стандартную систему необходимо адаптировать под масштабные задачи ретейлера, и сделали на этом акцент. Приоритет был простым: запуститься в кратчайшие сроки, сохранив качество процессов. Благодаря слаженному взаимодействию команд удалось перейти в продуктивную эксплуатацию уже через три с половиной месяца», – сказал архитектор решений логистики Novardis Константин Головинов.

«Группа Лента» продолжит расширять функциональность «1С:УАТ». В планах компании разработка и развитие собственного мобильного приложения для водителей, а также улучшение процессов табелирования работы и расчета заработной платы.