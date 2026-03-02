Разделы

Завершилось внедрение Directum HR Pro в УК «БамСтройМеханизация»

Компания Directum сообщила о завершении внедрения Directum HR Pro в УК «БамСтройМеханизация».

Флагманский проект стал первым этапом инициативы по автоматизации HR-процессов в головном и во всех дочерних и зависимых обществах группы компаний «Нацпроектстрой».

Ключевой целью проекта стало создание единой цифровой платформы для управления кадровым документооборотом. Внедрение Directum HR Pro помогло управляющей компании «БамСтройМеханизация» дополнительно улучшить работу: существенно сократилось время оформления командировок и отпусков благодаря унификации требований и шаблонов; автоматизация рутинных задач по обработке документов высвободила время кадровых сотрудников для более важных задач; снизились затраты на бумажный документооборот и почтовые услуги; повысилось качество обслуживания сотрудников за счет более эффективного управления процессами.

Особенно важным результатом стала возможность оформлять новых сотрудников в штат полностью дистанционно. Кандидаты теперь могут подписывать кадровые документы через личный кабинет с использованием электронной подписи, не посещая офис.

Успешный опыт внедрения Directum HR Pro в УК «БамСтройМеханизация» открывает новые возможности для всего холдинга. Группа компаний «Нацпроектстрой» рассматривает возможность масштабирования системы на другие предприятия «УК БСМ», в которую входит более 20 организаций с общим числом пользователей до 5 тыс. человек. Это поможет унифицировать кадровые процессы во всех подразделениях холдинга и значительно ускорить работу кадровых служб.

