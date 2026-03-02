Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

На российском рынке состоялся релиз новой бизнес-платформы «Фирмотека»

На российском рынке информационных технологий состоялся релиз нового бизнес-сервиса «Фирмотека», который ставит своей целью демократизацию данных о компаниях по всей стране. Платформа открывает бесплатный доступ к финансовой отчетности всех юридических лиц, зарегистрированных в России, фактически обнуляя стоимость базовой корпоративной аналитики для бизнеса, инвесторов и журналистов.

Рынок сервисов проверки контрагентов долгое время оставался разделенным на дорогие профессиональные системы для служб безопасности и упрощенные справочники с ограниченным функционалом. «Фирмотека» стирает эту границу, предлагая пользователям полноценный аналитический инструмент без регистрации, подписки и скрытых платежей. Чтобы получить доступ к финансовым показателям, структуре собственности и ключевым сведениям о компании, достаточно ввести ее название или ИНН – система мгновенно формирует подробное досье.

Платформа агрегирует данные из официальных государственных источников, включая Единый государственный реестр юридических лиц и Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности ФНС России. Благодаря этому пользователи получают доступ к актуальным регистрационным сведениям, информации о руководстве и учредителях, конечных бенефициарах, размере уставного капитала, а также к полной финансовой отчетности – выручке и чистой прибыли за несколько лет. Дополнительно отображаются данные о среднесписочной численности сотрудников и наличии филиальной сети, что позволяет оценить реальный масштаб деятельности организации. Обновление данных происходит ежедневно, что обеспечивает максимальную достоверность и актуальность информации.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

По словам команды разработчиков, проект создавался как ответ на запрос рынка на скорость и прозрачность. Сегодня бизнес не готов тратить время на сложные процедуры регистрации и оплачивать доступ к информации, которая по закону является открытой. Создатели сервиса подчеркивают, что их миссия – предоставить удобный, быстрый и эстетичный инструмент для принятия решений, убрав рекламу, платные барьеры и перегруженный интерфейс.

Сервис ориентирован на широкий круг пользователей. Предприниматели могут использовать его для экспресс-проверки партнеров и оценки рисков перед заключением сделок. Журналисты получают инструмент для анализа связей между компаниями и их владельцами, а инвесторы – возможность провести первичную оценку финансового состояния бизнеса перед началом переговоров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

Долг Chronopay удалось погасить продажей дачи его хозяина

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще