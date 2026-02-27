Разделы

«МегаФон»: путешественники Прикамья активизировались в феврале

Жители Пермского края стали активнее искать билеты для путешествий. Интерес к предложениям авиакомпаний и билетных агрегаторов вырос в феврале 2026 г. почти на 10% по сравнению с декабрем 2025 г., когда многие планировали путешествия на новогодние каникулы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При этом 59% трафика приходится на сайты авиаперевозчиков. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользователей.

Увеличение трафика на билетные сайты регистрируется сейчас практически во всех регионах. В целом по стране показатель вырос на 15%. Несмотря на меньшую динамику, по общему объему информации, потраченной на поиск лучших направлений для поездок, Пермский край в феврале 2026 г. вошел в топ-10 регионов России. На первых строчках обосновались югорчане, свердловчане и москвичи.

Пермские пользователи наиболее активно рассматривают предложения перевозчиков и ищут оптимальную логистику для рабочих поездок и путешествий внутри страны и за рубежом в середине рабочей недели — на среду приходится 17% всего тематического мобильного трафика. Минимальный интерес к поиску билетов у кировчан наблюдается в выходные — субботу и воскресенье.

Новые цифровые привычки пользователей приводят к росту нагрузки на сеть и становятся драйвером модернизации телеком‑инфраструктуры в крупных городах региона. Оператор планомерно улучшает телеком‑инфраструктуру и в сельских населенных пунктах, где мобильный интернет зачастую становится единственным способом для комфортного оформления билетов и туров в режиме онлайн.

