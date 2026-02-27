Разделы

«МегаФон» покрыл сетью дачи на западе Смоленска

Жители частных домов Заднепровского района Смоленска теперь могут пользоваться доступными интернет-сервисами на скорости до 80 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» построили новые объекты связи на северо-западе города.

Новое LTE-покрытие охватывает более 20 садовых товариществ и коттеджных поселков в черте города. Возможности новых объектов связи позволяют вывести садоводческое хобби на новый цифровой уровень: подключить к сети умные оросительные устройства и теплицы, вести видеоблог и прямые эфиры, узнавать советы и делиться своими лайфхаками напрямую из сада, проверять грядки из дома с помощью онлайн‑камер и датчиков.

Запуск новых объектов связи с интеграцией нескольких частотных диапазонов позволил существенно увеличить зону покрытия и расширить ёмкость сети, чтобы большее количество абонентов могли одновременно пользоваться доступными цифровыми услугами. Кроме того, абонентам стала доступна технология VoLTE, которая позволяет одновременно совершать голосовые вызовы и пользоваться мобильным интернетом без прерываний.

«Заднепровский район активно развивается: здесь растёт частная застройка, появляются новые дома, увеличивается цифровая нагрузка. Мы усилили сеть так, чтобы мобильный интернет оставался стабильным и быстрым в любой точке района: дома, во дворе или в дороге. При развитии инфраструктуры мы сделали акцент не только на покрытии, но и на ёмкости сети, чтобы скорости хватало всей семье и в будни, и в выходные», — отметил директор «МегаФона» в Смоленской области Константин Сазонов.

Развитие телеком-инфраструктуры подтолкнуло жителей к использованию современной технологии связи VoLTE: 60% всех звонков местных жителей совершается с применением VoLTE.

