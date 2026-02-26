Разделы

Панельные ПК от Gronet используется в ритейле

Использование передовых технологий – обязательное условие конкурентоспособного бизнеса. Клиент компании Gronet — бренд одежды, имеющий более 8000 магазинов по всему миру, искал промышленные панельные компьютеры для установки в торговых точках. Цель проекта – рост продаж, улучшение обслуживания, совершенствование маркетинговых процессов, всестороннее информирование о продукции. Об этом CNews сообщили представители АО «Корсон Технолоджис РУС».

Проблемы и задачи проекта

В магазинах не всегда доступна полная информация о продукте. Внедрение достаточного количество ПК в каждой торговой точке позволит оперативно получить информацию о товаре и покупателю, и продавцу.

cors1.jpg
Корсон Технолоджис РУС

Печать рекламных материалов занимает много времени. Это увеличивает расходы на рекламу, а также наносит вред окружающей среде; так, планировалось использовать устройства как цифровые рекламные баннеры.

Склады находятся в разных местах, отсутствует единая база данных и система управления. Цикл обмена информацией очень большой, сопровождается высоким процентом ошибок, временными потерями, нерациональным использованием человеческого ресурса. Решить эти проблемы позволит внедрение единой информационной системы, в рамках которой предполагалось использование промышленных ПК.

Решение

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

Компания Gronet предложила для каждого магазина индивидуальные промышленные панельные компьютеры линейки GIPPC-CR-A153 (с 10” и 15,6” дисплеями). Планируется установить 20-30 таких устройств в каждом магазине. Быстрое развертывание, удобство использования, эффективная работа помогают продвигать продукцию брендов, улучшают маркетинговые процессы, повышают продажи.

Возможности: актуальная информация о товарах и акциях для повышения продаж и своевременного распространения информации; продвижение бренда, детальное описание продукции, быстрое обновление рекламы; снижение затрат, повышение популярности бренда, привлечение внимания потребителей; единая система для синхронизации маркетинговых процессов; улучшение покупательского опыта, повышение узнаваемости бренда и объемов продаж.

