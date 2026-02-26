Разделы

Контейнерная платформа MWS Cloud подтвердила совместимость с решением для безопасности Luntry

MWS Cloud сообщил о подтверждении совместимости собственной платформы контейнеризации MWS Container Platform с ПО для обеспечения безопасности контейнерных сред Luntry.

Совместное использование платформы и решения безопасности позволяет заказчикам MWS Cloud контролировать риски на всех этапах жизненного цикла приложения – от сборки до промышленной эксплуатации. Интеграция снижает временные и операционные затраты на настройку защищённых Kubernetes-кластеров и управление ими.

Использование связки MWS Container Platform и Luntry поддерживает современные подходы DevSecOps, упрощая взаимодействие между разработчиками, инженерами DevOps и специалистами по информационной безопасности. Это особенно важно для организаций, развивающих микросервисные архитектуры и облачные сервисы.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
«Обеспечение встроенной безопасности – ключевой приоритет для нашей контейнерной платформы. Теперь пользователи MWS Container Platform могут быстро получить готовую, защищенную среду для работы с контейнерами без необходимости сложных интеграций», – отметили в MWS Cloud.

Такая совместимость предоставляет пользователям MWS Container Platform расширенную наблюдаемость и возможности для расследования инцидентов, включая кибератаки, аномалии и некорректные конфигурации. Это усиливает возможности команд эксплуатации и безопасности, способствуя практическому внедрению модели нулевого доверия и эффективному распределению функций безопасности.

