Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Жители 3 районов Орловской области получили интернет «МегаФона» на скорости до 70 Мбит/с

Более 3 тыс. жителей Орловской области могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с и ещё более качественной голосовой связью с технологией VoLTE. Специалисты «МегаФона» модернизировали телеком-инфраструктуру сразу в трёх районах региона — Малоархангельском, Должанском и Урицком.

Апгрейд затронул такие локации, как село Первая Ивань, посёлок городского типа Долгое, деревня Селихово. Теперь получение цифровых услуг для местных жителей стало ещё быстрее, а обучение и работа онлайн — ещё комфортнее.

Инженеры оператора активировали дополнительный высокочастотный слой, что позволило обеспечить высокую скорость мобильного интернета даже в часы максимальной нагрузки. Благодаря модернизации сети показатели в зоне действия базовых станций стали выше на 10-15%, что позволило ускорить загрузку фильмов и отправку фотографий.

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

Помимо этого, для абонентов доступны звонки с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает более чистое звучание голоса собеседника без шумов и помех.

«Мы планомерно работаем над развитием цифровой основы региона, в том числе в небольших населённых пунктах. В результате апгрейда сети ещё три локации обеспечены скоростным мобильным интернетом, который позволяет абонентам работать дистанционно, смотреть видеоконтент без задержек или общаться с близкими в режиме онлайн. Ранее такую возможность получили жители села Коротыш, посёлков Юры, Рогатый, Кромы и Жудерский», — сказал Сергей Ивочкин, директор «МегаФона» в Орловской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам

CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026»

В России готовится запуск производства аккумуляторов для дата-центров и беспилотных машин на замену зарубежным

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще