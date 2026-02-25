Разделы

Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

VK Tech инвестирует 200 млн рублей в импортозамещение платформ виртуализации

Облачная платформа VK Cloud от VK Tech запускает программу поддержки миграции для компаний, использующих зарубежные программные решения виртуализации. Об этом CNews сообщили представители VK.

Участники смогут компенсировать фактические расходы на облачные ресурсы в период перехода — до двух млн. руб. Бонусные рубли можно будет направить на оплату сервисов VK Cloud. Кроме того, компании с масштабными проектами с высоким ежемесячным потреблением вычислительных мощностей получат экспертную оценку и индивидуальный план переноса нагрузок с учётом архитектуры и бизнес-требований.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

После миграции компании получают доступ к облачной инфраструктуре, соответствующей высшим стандартам в области безопасности. Программа действует для клиентов VK Cloud, у которых на момент регистрации в программе нет действующего аккаунта на платформе или не было коммерческого потребления в течение 2025 и 2026 г.

«Использование зарубежных решении, несмотря на прекращение их поддержки, несет опасность накопления открытых уязвимостей и роста рисков кибербезопасности. Программа миграции позволяет компаниям перейти на современную облачную платформу с минимальными затратами, сохранив устойчивость ИТ-ландшафта и бизнес-операций», — сказал руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Из-под управления «Роснано» выходят доли в заводе суперконденсаторов и в операторе облачной телефонии

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

В России готовится запуск производства аккумуляторов для дата-центров и беспилотных машин на замену зарубежным

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще