Компания «Нейроинвест» стала резидентом «Сколково»

Компания «Нейроинвест» вошла в состав резидентов инновационного центра «Сколково». Решение было принято экспертной коллегией фонда. Резидентство позволит компании ускорить разработку и внедрение ИИ-решений, которые помогают инвесторам принимать более обоснованные решения и минимизировать риски на финансовых рынках. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинвест».

«Вступление в «Сколково» открывает новые возможности для развития технологий и расширения влияния на рынок розничного инвестирования. Наша цель – помочь частным инвесторам перестать терять деньги на краткосрочном трейдинге на бирже и начать создавать долгосрочные инвестиции, формируя качественные сбалансированные инвестиционные портфели и обучая их инвестиционному анализу в интерактивном формате с использованием ИИ. Таким образом, проект повышает вовлеченность населения в фондовый рынок и способствует росту его капитализации», — сказал CEO «Нейроинвест» Юрий Володин.

Команда «Нейроинвест» создала в 2025 г. ИИ-инвестиционный комитет «Дельфы нейроинвест» — аналитический инструмент, имитирующий дебаты членов инвестиционного комитета частного фонда или инвестиционного банка по любой публичной компании мира в режиме реального времени с помощью ИИ-агентов. Таким образом, за несколько минут частный инвестор получает простую понятную аналитику по компаниям в доступной форме. В долгосрочной перспективе, к 2030 г., сервис планирует трансформироваться в кастомизированный маркетплейс инвестиционных продуктов, автоматизированный с помощью ИИ агентов.

