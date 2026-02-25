«Хаб» расширяет экосистему цифровых сервисов для бизнеса

На платформе «Хаб» стали доступны решения ведущих HR- и digital-провайдеров, ориентированные на автоматизацию ключевых бизнес-процессов — от подбора и оценки персонала до генерации контента и управления мероприятиями. Сервис входит в продуктовую линейку «Гравитация». Об этом CNews сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД».

Разработчик и оператор платформы — ООО «Оператор Газпром ИД». Все сервисы подключаются в едином юридическом и технологическом контуре, что позволяет компаниям быстрее внедрять цифровые решения без дополнительных интеграций и отдельных контрактов.

HR-решения и работа с талантами

В экосистеме «Гравитация» представлены инструменты для интеллектуального подбора, оценки и развития персонала. Среди них — ИИ-рекрутер «Венди», автоматизирующий первичные этапы найма. Система предоставляет рекрутерам подробные отчеты с обоснованием выбора, позволяя в 60 раз быстрее получать шорт-листы кандидатов с 90% точностью. Кроме того, платформа Proaction.pro включает инструменты для всесторонней оценки сотрудников: тестирования, оценки 360° и performance review.

Для работы с проектной занятостью и гибкими командами в Хабе доступны платформы Профессионалы 4.0 и SkillStaff, позволяющие компаниям привлекать высококвалифицированных специалистов. В каталоге SkillStaff доступно более 34 тыс. специалистов более 260 специализаций. П4.0 специализируется на работе с крупным бизнесом, берет на себя поиск и оформление талантов и помогает выстроить безопасную и предсказуемую работу с внешними исполнителями.

Оценку и сертификацию ИT-специалистов по единым стандартам обеспечивает платформа РОКИС.

Digital-инструменты и мероприятия

Для масштабирования контентного производства бизнесу доступен «Контентзавод» (Fittin) — сервис генерации и автоматической публикации SEO- и GEO-оптимизированного контента. Для автоматизации процессов офлайн-мероприятий доступна платформа «Ивентум». Полная программа мероприятия, создание ИИ-саммари выступлений, новостная лента события, список участников с возможностью назначения встреч, подробная карта площадки – все это доступно в одном виджете на ресурсе компании-заказчика.

Единая точка подключения

«Хаб» выступает единой точкой входа для подключения цифровых сервисов и предоставляет компаниям: централизованный интерфейс управления решениями; стандартизированную юридическую модель; доступ к актуальным API и технической документации; прозрачное управление подписками и масштабированием.

Развитие «Хаба» как части продуктовой линейки «Гравитация» направлено на снижение барьеров внедрения цифровых решений и ускорение их использования в корпоративной инфраструктуре — от HR и управления талантами до контента и коммуникаций.