VK наняла 400 Go-разработчиков в рамках перехода на единые технологии

За последние два года к команде VK присоединились 400 Go-разработчиков. 300 из них пришли в компанию в 2025 г. — в три раза больше, чем в 2024. Об этом CNews сообщил представитель VK.

Развитие экспертности в Go — часть долгосрочной технологической стратегии VK. Язык используется в разработке инфраструктурных и облачных решений, в серверной части «ВКонтакте», «VK Видео» и других продуктах VK. Через системный подход к найму и внутреннему обучению компания развивает команды, работающие с высоконагруженными сервисами и технологической платформой.

Помимо найма, VK запустила собственную программу обучения Go-разработчиков внутри компании. Образовательный трек ведут действующие инженеры продуктовых и технологических команд. Обучение основывается на реальных задачах компании: строится вокруг архитектурных решений и инструментов сервисов. Программу прошли 236 сотрудников, 85% участников программы перешли на позиции Go-разработчиков.

«Мы последовательно развиваем инфраструктурные команды на разных языках во всех сервисах компании. Go-направление является одним из ключевых. Язык подходит под условия наших продуктов: это высокая нагрузка, распределённая архитектура и строгие требования к стабильности. Go позволяет командам быстрее разрабатывать сложные решения, а единый стек упрощает масштабирование продуктов. Для нас важно не только привлекать специалистов с рынка, но и наращивать экспертный опыт внутри компании — на реальных задачах. Впереди у нас большие планы по усилению команды и развитию комьюнити», — отметил технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин.

Компания планирует дальше развивать направление Go, расширять внутренние образовательные инициативы и сообщество и использовать язык в новых инфраструктурных и продуктовых решениях.