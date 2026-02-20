Разделы

Caviar выпустил iPhone с миниатюрой Медного Всадника 1:125

Ко Дню защитника Отечества бренд Caviar представил новую модель в коллекции «Россия» – iPhone «Санкт-Петербург». Смартфон выполнен в яркой, торжественной эстетике и посвящен одному из самых красивых городов России. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Это уже второй лимитированный смартфон, посвященный городам России после iPhone «Москва». Парадный дизайн нового флагмана был создан специально к 23 февраля и посвящен красоте и величию города на Неве.

Центральный элемент, барельеф с изображением Петра I, легендарный «Медный всадник», был уменьшен в 125 раз относительно оригинального монумента. Миниатюра покрыта золотом 999 пробы. Архитектурный ансамбль дополняет силуэт Петропавловской крепости, а также гравировки с орнаментом, вдохновленным узором на решетке Летнего сада. Смартфон украшен разноцветной ювелирной эмалью, композиция дополнена изображением набережной Невы.

sankt-peterburg700.jpg
Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

В рамках обновления коллекции также представлена модель «Держава». Смартфон выполнен в минималистичной эстетике, построенной на контрасте фактуры деталей из карбона и титана. Корпус анодирован для достижения глубокого черного оттенка, а классический логотип заменен изображением двуглавого орла из авиационного титана с PVD-покрытием. Это самый легкий кастомный телефон в коллекции бренда.

Цены начинаются от 349 тыс. руб. за модель iPhone 17 Pro Max «Держава». Стоимость iPhone «Санкт-Петербург» начинается от 679 тыс. руб.

