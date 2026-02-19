Разделы

Мессенджер eXpress прошел повторную сертификацию ФСТЭК

Система коммуникаций eXpress объявила об успешном прохождении повторной сертификации ФСТЭК России. Программное обеспечение соответствует требованиям по безопасности информации, установленными в документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) по 4 и 6 уровням доверия (УД).

По результатам сертификационных испытаний выдан новый сертификат соответствия №4997 от 25 ноября 2025 сроком на 5 лет. Таким образом, АО «Анлимитед Продакшен» получило подтверждение соответствия системы коммуникаций eXpress статусу прикладного ПО со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации. Для заказчиков это означает, что eXpress соответствует требованиям регуляторов и может использоваться в проектах с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе: в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории; в государственных информационных системах 1 класса защищенности; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности; в информационных системах персональных данных, где требуется обеспечить первый уровень защищенности ПДН.

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации
СК eXpress с 2020 г. имеет сертификат соответствия по 6 УД и в 2023 г. стала первым примером ПО в классе «мессенджер», сертифицированным ФСТЭК России по 4 УД. Это самый высокий уровень доверия в Системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации применительно к системам, которые не обрабатывают данные, относящиеся к государственной тайне.

Максим Рубан, CISO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress, отметил: «Безопасность потоков данных не перестает быть одним из главных требований корпоративных заказчиков и приоритетом разработки нашей платформы. С этой точки зрения продление сертификата ФСТЭК России является для заказчиков залогом уверенности в высочайшей степени защиты информации систем на базе нашей платформы, а для нас как вендора – одним из главных преимуществ».

