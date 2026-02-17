Сервис «Автокод» запустил проверки авто по VIN в Белоруссии

Покупатели машин с пробегом в Белоруссии теперь могут узнать полную историю автомобилей и снизить риски при покупке. Комплексный отчет «Автокод Беларусь» показывает эксклюзивные данные из более чем 70 официальных источников Белоруссии и России. Об этом CNews сообщили представители «Автокода».

«Автокод Беларусь» формирует подробный отчет по VIN всего за две минуты. Комплексная проверка показывает участие машины в ДТП и степень повреждений, факты скрутки пробега, реальные технические характеристики, работу в такси, нахождение в розыске, данные об ОСАГО, прохождение техосмотров и другие важные параметры. Пользователь получает достоверную информацию о прошлом автомобиля до заключения сделки купли-продажи.

«Покупателям важно знать реальную историю автомобиля, а не слова продавца. В отчет «Автокод Беларусь» данные поступают только из официальных государственных и коммерческих баз, что обеспечивает их достоверность и юридическую значимость. Полный отчет «Автокод Беларусь» помогает покупателям б/у авто принять взвешенное решение, избежать неприятных сюрпризов и потери денег», – сказал директор департамента массовых продаж компании SpectrumData, разработчика сервиса «Автокод Беларусь» Артем Асонов.

В отчет «Автокод Беларусь» также входят сведения из российских баз, если авто эксплуатировалось на территории России: история пробегов, количество владельцев, ограничения ГИБДД, залоги и кредиты, регистрационные действия, лизинг, таможенная история, штрафы, арбитражные дела, проверка на угон и утилизацию и много другой важной информации.