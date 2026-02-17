Компания «Электрорешения» (бренд EKF) завершила тестирование шкафа динамической балансировки мощности для электрозаправочных станций EKF Impulse

Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, завершила тестирование шкафа динамической балансировки мощности на своей производственной площадке в г. Александрове. В рамках испытаний проверялась работа алгоритмов автоматического регулирования энергопотребления через облачную платформу EKF Charge. Испытания подтвердили способность системы эффективно перераспределять мощность в режиме реального времени и предотвращать перегрузки при одновременной работе нескольких зарядных станций. Получено заключение и рекомендации о внедрении решения в коммерческую эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители «Электрорешений».

Отдельное внимание было уделено программному обеспечению для мониторинга и управления. Веб-интерфейс позволил сервисным службам удаленно отслеживать состояние ЭЗС, настраивать параметры балансировки и управлять тарифами без физического доступа к оборудованию.

По оценке специалистов и партнеров по установке ЭЗС, система показала высокую надежность и удобство в эксплуатации. Использование динамической балансировки мощности позволяет существенно сократить расходы на увеличение выделенной мощности и технологическое присоединение, а также повысить безопасность эксплуатации зарядной инфраструктуры.

Шкафы динамической балансировки мощности предназначены для интеллектуального распределения электрической энергии между электрозаправочными станциями (ЭЗС) и объектом (например, многоквартирным домом или паркингом) в режиме реального времени. Система автоматически перераспределяет доступную мощность в зависимости от количества подключенных автомобилей и текущей нагрузки, предотвращая пиковые перегрузки и обеспечивая стабильную работу всей инфраструктуры.

Одним из таких решений стал шкаф динамической балансировки мощности бренда EKF, реализованный как готовое «коробочное» решение. Он интегрируется с облачной платформой EKF Charge, которая в реальном времени рассчитывает и распределяет доступную мощность на двух уровнях: зарядный кластер – объект, внутри зарядного кластера – между электрозаправочными станциями. Это позволяет оптимизировать нагрузку на электросеть и избежать перебоев даже при одновременной работе нескольких ЭЗС.

Решение рассчитано на одновременную работу до 15 зарядных станций с возможностью масштабирования. Такой подход особенно востребован на объектах с ограниченной выделенной мощностью, где резкие скачки нагрузки могут привести к сбоям или значительным затратам на модернизацию электросетей.