Ультрабыстрая зарядная станция E-Prom уже год успешно заряжает электробусы Красноярска

Компания E-Prom отметила год полноценной работы ультрабыстрой зарядной станции УБЗС E-Prom 300кВт в Красноярске: оборудование показало качественную и стабильную работу даже в ритме большого города Восточной Сибири. Об этом CNews сообщили представители E-Prom.

Установленная УБЗС E-Prom используется заказчиком для зарядки электробусов ЛиАЗ 6274. Она установлена на конечной остановке маршрута №1, соединяющего микрорайоны «Северный» и «Тихие Зори», и заряжает электробусы в интенсивном городском режиме.

Перед запуском в эксплуатацию специалисты компании E-Prom провели обучение персонала заказчика и организовали постоянную техническую поддержку. Особенность УБЗС E-Prom – связь с системой диспетчеризации города, которая передает в реальном времени технические параметры заряда. Благодаря этому заказчик может отслеживать процесс заряда и собирать данные для анализа работы маршрутов и дальнейшего развития электротранспорта.

Администрация Красноярска подтвердила качество работы УБЗС E-Prom в благодарственном письме, отметив полное соответствие оборудования техническому заданию и бесперебойную эксплуатацию.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Зарядная станция была установлена в рамках национальных проектов «Экология» (программа «Чистый воздух») и «Безопасные качественные дороги». На основе успешного опыта компания E-Prom и администрация Красноярска готовы продолжать сотрудничество по развитию электротранспортной инфраструктуры.


