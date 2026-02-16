Разделы

МТС разогнала LTE в крупном транспортном узле Якутии

МТС усилила сеть в транспортном центре Алданского улуса Республики Саха (Якутия) – городе Томмот. После установки дополнительной телеком-инфраструктуры скорость мобильного интернета на территории города увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС добавили скорость LTE на основных объектах транспортного узла на территории Томмота, в частности, на железнодорожном вокзале Амуро-Якутской магистрали, отрезке федеральной автодороги «Лена» и в морском порту, через которые осуществляется доставка грузов для Северного завоза, промышленных районов Якутии, а также в Амурскую область.

Мобильный интернет стал быстрее на территории всего города, где проживают около семи тысяч человек – в жилых кварталах, в социальных учреждениях, в районе набережной Томмота, на территории одноименного оздоровительного парка. Новые скорости интернета стали доступны и сотрудникам производственных и добывающих предприятий, а также компаниям, специализирующихся на молочном скотоводстве и выращивании овощей.

Помимо того, что Томмот является одним из ключевых транспортных и промышленных узлов, он обладает этнокультурным значением, сохраняя национальные традиции. Хотя Якутия славится экстремальными морозами, название города «Томмот» означает «незамерзающий», из-за того, что в этом месте в реку Алдан впадают теплые ключи.

«Томмот – один из приоритетных городов нашего плана развития сети в регионе, так как несмотря на отдаленность от Якутска – почти 450 км – он вносит вклад в развитие экономики, логистики и культуры Якутии. Город является транспортным центром региона, и крайне важно чтобы стабильная связь была на основных его объектах. Увидев рост нагрузки на LTE в городе, мы провели работы и увеличили здесь скорость интернета сразу на 30%. Теперь жителям стало проще общаться, работать, учиться и смотреть видео, а сотрудникам стратегических организаций — удобнее пользоваться рабочими приложениями и другими технологичными инструментами», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

