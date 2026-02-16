Разделы

Минцифры: больше половины россиян заметили снижение количества мошеннических звонков

Принятые в 2025 году меры по борьбе с кибермошенничеством дают результат. По данным Аналитического центра ВЦИОМ, более 50% россиян говорят о снижении числа мошеннических вызовов, а маркировку входящих звонков считают полезной мерой почти 100% опрошенных. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры России.

Почти половина россиян — 48% — заметили улучшение ситуации с нежелательными звонками. О снижении числа мошеннических звонков говорят 53% опрошенных. При этом среди респондентов старше 60 лет этот показатель самый высокий: улучшения заметили две трети граждан. Маркировку массовых вызовов респонденты признают безусловно полезной мерой, 92% опрошенных оценивают её положительно.

Наибольшее число нежелательных звонков — 67% — абоненты получают от банков и других финансовых организаций. Среди прочих источников телефонного спама чаще всего называют: магазины — 22%; агентства недвижимости — 20%; страховые компании — 11%.

бизнес

Как россияне реагируют на звонки мошенников: отвечают, чтобы понять, кто звонит, и сразу кладут трубку — 41%; блокируют номер, добавляют в чёрный список — 18%; вступают в разговор — 17%; сбрасывают звонок — 9%; вообще не отвечают на незнакомые номера — 6%.

Защита граждан от кибермошенничества остаётся одним из приоритетов работы Минцифры. В ближайшее время Госдума рассмотрит во втором чтении второй пакет мер, направленных на усиление борьбы со злоумышленниками.

