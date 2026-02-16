Для быстрой работы с документами и таблицами: клавиатура A4Tech Fstyler FK20

Компания A4Tech представила новую проводную клавиатуру FK20 из серии Fstyler. Для подключения используется 1,5-метровый USB-кабель. Модель доступна в сером и белом цветах. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Новинка получила полную раскладку на 104 клавиши, включая цифровой блок, который особо важен для работы с таблицами. 12 мультимедийных горячих клавиш FN+ обеспечивают доступ к управлению музыкой и видео, поиску, электронной почте и другим возможностям. Увеличенная Enter упрощает работу при слепой печати.

Закругленные кейкапы расширяют рабочую зону, высокоэластичная силиконовая мембрана обеспечивает мягкий ход. Благодаря лазерной гравировке символы на клавишах дольше сохраняют четкость.

Водонепроницаемая мембрана защищает FK20 от пролитой жидкости, а дренажные отверстия помогают вывести воду из корпуса. Регулируемые ножки позволяют настроить высоту клавиатуры под себя. Также в конструкции предусмотрена эргономичная подставка для запястий. Ее конструкция снимает лишнюю нагрузку с рук, что позволяет работать за компьютером в течение продолжительного времени.