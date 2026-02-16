36% россиян готовы сменить работу из-за выгорания и бессмысленных задач

Почти четыре из десяти работающих россиян находятся в зоне риска увольнения, если их работа вызывает эмоциональное выгорание или кажется бессмысленной. Такой вывод сделала интеллектуальная ИИ-платформа кадровой аналитики компании «Стахановец», проанализировав поведенческие данные более 6000 специалистов. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

В отличие от традиционных опросов, технология выявила реальные маркеры недовольства, которые проявляются в поведении сотрудников. Анализ подтвердил, что проблема токсичного поведения руководства (на нее косвенно указывают 55% маркеров) остается актуальной. Однако система также зафиксировала рост влияния скрытых причин для увольнения. К ним относятся признаки выгорания, активный поиск вакансий с запросами «осмысленная работа» и «развитие», а также поведение, говорящее о стрессе из-за неразберихи в процессах и тотального контроля.

Карина Остроносова, директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец»: «Это выходит за рамки стандартного опроса, где ответы часто бывают социально ожидаемыми. Современный анализ данных четко показывает смену ключевых причин увольнений. На смену уходу из-за конфликтов и эмоциональных решений приходит более глубокая проблема. Основной причиной теперь является длительное выполнение монотонных задач при отсутствии видимых перспектив роста. Компании, которые не отслеживают и не анализируют эти тревожные сигналы, рискуют столкнуться с внезапным оттоком ценных специалистов».

Отдельно исследование выделило средний менеджмент. Цифровой след линейных руководителей часто показывает признаки двойного давления, от высшего руководства и необходимости мотивировать команду. Более половины профилей в этой группе ищут позиции рядовых специалистов - это можно расценивать как попытку сохранить психическое здоровье, пожертвовав карьерным ростом.

Среди других выводов – разница в триггерах у мужчин и женщин. У женщин на 15% чаще встречаются маркеры, связанные с поиском работы с лучшим балансом и четкими процессами. Молодые специалисты 25-34 лет острее реагируют на отсутствие карьерного роста, а сотрудники старше 45 лет – на цифровую усталость от контроля. Высокооплачиваемые специалисты чаще ищут вакансии, где важны ценности компании и интеллектуальные задачи.

Эти данные продолжают тренд, выявленный ранее. В 2025 г. каждый второй переход на новую работу в России был связан не с зарплатой, а с улучшением психологического климата. Новый анализ показывает, что запрос эволюционировал – от желания избежать агрессии к активному поиску среды, где труд приносит смысл и удовлетворение.