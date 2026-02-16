Разделы

Бизнес Кадры
|

36% россиян готовы сменить работу из-за выгорания и бессмысленных задач

Почти четыре из десяти работающих россиян находятся в зоне риска увольнения, если их работа вызывает эмоциональное выгорание или кажется бессмысленной. Такой вывод сделала интеллектуальная ИИ-платформа кадровой аналитики компании «Стахановец», проанализировав поведенческие данные более 6000 специалистов. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

В отличие от традиционных опросов, технология выявила реальные маркеры недовольства, которые проявляются в поведении сотрудников. Анализ подтвердил, что проблема токсичного поведения руководства (на нее косвенно указывают 55% маркеров) остается актуальной. Однако система также зафиксировала рост влияния скрытых причин для увольнения. К ним относятся признаки выгорания, активный поиск вакансий с запросами «осмысленная работа» и «развитие», а также поведение, говорящее о стрессе из-за неразберихи в процессах и тотального контроля.

Карина Остроносова, директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец»: «Это выходит за рамки стандартного опроса, где ответы часто бывают социально ожидаемыми. Современный анализ данных четко показывает смену ключевых причин увольнений. На смену уходу из-за конфликтов и эмоциональных решений приходит более глубокая проблема. Основной причиной теперь является длительное выполнение монотонных задач при отсутствии видимых перспектив роста. Компании, которые не отслеживают и не анализируют эти тревожные сигналы, рискуют столкнуться с внезапным оттоком ценных специалистов».

Отдельно исследование выделило средний менеджмент. Цифровой след линейных руководителей часто показывает признаки двойного давления, от высшего руководства и необходимости мотивировать команду. Более половины профилей в этой группе ищут позиции рядовых специалистов - это можно расценивать как попытку сохранить психическое здоровье, пожертвовав карьерным ростом.

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос
безопасность

Среди других выводов – разница в триггерах у мужчин и женщин. У женщин на 15% чаще встречаются маркеры, связанные с поиском работы с лучшим балансом и четкими процессами. Молодые специалисты 25-34 лет острее реагируют на отсутствие карьерного роста, а сотрудники старше 45 лет – на цифровую усталость от контроля. Высокооплачиваемые специалисты чаще ищут вакансии, где важны ценности компании и интеллектуальные задачи.

Эти данные продолжают тренд, выявленный ранее. В 2025 г. каждый второй переход на новую работу в России был связан не с зарплатой, а с улучшением психологического климата. Новый анализ показывает, что запрос эволюционировал – от желания избежать агрессии к активному поиску среды, где труд приносит смысл и удовлетворение.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

«Яндекс» запускает новое такси со специальной ценовой политикой

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

Люди стоят дешевле. Нейросети не заменят операторов колл-центров – они слишком дороги и никому не нравятся

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще