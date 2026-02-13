«Авито Работа»: количество опубликованных резюме соискателей на рабочие и линейные профессии увеличилось на 98% за год

Аналитики «Авито Работы» проанализировали динамику интереса соискателей к рабочим и линейным специальностям. Результаты показали, что в 2025 г. количество резюме на такие профессии выросло на 98% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В среднем по России кандидаты указывали зарплатные ожидания на уровне 66 128 руб. в месяц, что на 22% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Чаще всего соискатели искали работу на позицию электрогазосварщика — количество резюме по этой специальности выросло более чем в два раза (+134%) за год при средних зарплатных ожиданиях в 130 526 руб. в месяц за полный рабочий день. Схожую динамику демонстрирует позиция электромонтажника (+112% резюме за год), средние зарплатные ожидания таких кандидатов составили 115 267 руб. в месяц при фиксированном графике. Востребованы также позиции сантехников — число резюме соискателей на эту должность за год показало рост в два раза (+102%), а кандидаты рассчитывали в среднем на 99 399 руб. в месяц. Замыкают топ-5 рейтинга профессии сварщика (+85% резюме год к году) и токаря (+84%). При этом средние зарплатные ожидания для этих специальностей составили 113 567 руб. в месяц и 116 493 руб. в месяц соответственно.

Эксперты рассчитали средние зарплатные ожидания соискателей на основе значений, которые кандидаты указывали в резюме. При этом важно учитывать, что фактические зарплатные ожидания могут варьироваться в зависимости от опыта, региона проживания.

Топ-10 профессий по приросту числа резюме соискателей на рабочие специальности, 2024/2025 год

«Многие компании также заинтересованы в привлечении новых сотрудников для масштабирования производства и сбыта продукции. Согласно анализу абсолютным лидером по спросу работодателей в 2025 г. стала профессия электрогазосварщика — увеличение числа вакансий зафиксировано на уровне +172% по сравнению с прошлым годом. На втором и третьем месте по популярности у работодателей находятся профессии швеи (+51% вакансий год к году) и сантехника (+29%). Таким образом, рабочие и линейные специальности демонстрируют как тенденцию увеличения соискательского спроса, так и рост предложений работодателей на рынке труда, что говорит о том, что в ближайшие годы востребованность рабочих специалистов будет только расти», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».