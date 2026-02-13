Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито Работа»: количество опубликованных резюме соискателей на рабочие и линейные профессии увеличилось на 98% за год

Аналитики «Авито Работы» проанализировали динамику интереса соискателей к рабочим и линейным специальностям. Результаты показали, что в 2025 г. количество резюме на такие профессии выросло на 98% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В среднем по России кандидаты указывали зарплатные ожидания на уровне 66 128 руб. в месяц, что на 22% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Чаще всего соискатели искали работу на позицию электрогазосварщика — количество резюме по этой специальности выросло более чем в два раза (+134%) за год при средних зарплатных ожиданиях в 130 526 руб. в месяц за полный рабочий день. Схожую динамику демонстрирует позиция электромонтажника (+112% резюме за год), средние зарплатные ожидания таких кандидатов составили 115 267 руб. в месяц при фиксированном графике. Востребованы также позиции сантехников — число резюме соискателей на эту должность за год показало рост в два раза (+102%), а кандидаты рассчитывали в среднем на 99 399 руб. в месяц. Замыкают топ-5 рейтинга профессии сварщика (+85% резюме год к году) и токаря (+84%). При этом средние зарплатные ожидания для этих специальностей составили 113 567 руб. в месяц и 116 493 руб. в месяц соответственно.

Эксперты рассчитали средние зарплатные ожидания соискателей на основе значений, которые кандидаты указывали в резюме. При этом важно учитывать, что фактические зарплатные ожидания могут варьироваться в зависимости от опыта, региона проживания.

av1.jpg

Топ-10 профессий по приросту числа резюме соискателей на рабочие специальности, 2024/2025 год

«Многие компании также заинтересованы в привлечении новых сотрудников для масштабирования производства и сбыта продукции. Согласно анализу абсолютным лидером по спросу работодателей в 2025 г. стала профессия электрогазосварщика — увеличение числа вакансий зафиксировано на уровне +172% по сравнению с прошлым годом. На втором и третьем месте по популярности у работодателей находятся профессии швеи (+51% вакансий год к году) и сантехника (+29%). Таким образом, рабочие и линейные специальности демонстрируют как тенденцию увеличения соискательского спроса, так и рост предложений работодателей на рынке труда, что говорит о том, что в ближайшие годы востребованность рабочих специалистов будет только расти», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Люди стоят дешевле. Нейросети не заменят операторов колл-центров – они слишком дороги и никому не нравятся

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы

Путин поручил добавить в программы школ и вузов России обучение ИИ

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Владелец Facebook* запатентовал ИИ, который будет вести ваши соцсети, когда вы умрете

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще