Исследование АНО «ЦКИТ»: российские офисные пакеты практически сравнялись по общеиспользуемым функциям с продуктами Microsoft

АНО ЦКИТ провел сравнительный анализ иностранных и российских офисных пакетов из реестра российского ПО, в том числе «Р7 офис» и «МойОфис». По итогам исследования можно сделать вывод, что практически все общеиспользуемые функции офисных пакетов на текущий момент реализованы в российских продуктах в полной мере. Об этом CNews сообщили представители АНО «ЦКИТ».

«Российские офисные пакеты по своим характеристикам в значительной степени приблизились к зарубежным аналогам, прежде всего к показателям MS Office, продемонстрировав за последние три года существенные темпы развития. Наше исследование показало, что из 522 функций MS Office в некоторых российских офисных пакетах реализовано около 90% функций», – сказал директор АНО «ЦКИТ» Илья Массух.

Оценка и анализ офисных пакетов проводились по 703 критериям (включая эталонные функции MS Office), функционально-техническим, технологическим, эксплуатационным, а также по критериям, которые учитывают особенности российского законодательства в сфере безопасности и импортозамещения. Среди актуальных на данный момент версий российских офисных пакетов наивысшую интегральную оценку получил офисный пакет «Р7 офис», второе и третье место заняли остальные российские решения, замыкают рейтинг по интегральной оценке зарубежные пакеты. При этом российские офисные пакеты продемонстрировали хорошие показатели производительности, незначительно уступая иностранным офисным пакетам только в части табличного редактора.

По результатам тестирования российские офисные пакеты совместимы как с иностранными, так и российскими операционными системами, в то время как офисный пакет MS Office не совместим с российскими операционными системами. Аналогичная ситуация наблюдается в совместимости с российскими микропроцессорными платформами. Российские офисные пакеты показали высокий уровень совместимости с другими классами офисных продуктов такими, как системы электронного документооборота, коммуникационное ПО, почтовые приложения.

В то же время российские офисные пакеты пока еще отстают от офисного пакета MS Office в области интегрированных технологий, таких как технологии искусственного интеллекта, биометрические технологии, технологии автоматического перевода на различные языки мира, технологии синтеза речи.

В отличие от зарубежных продуктов, российские офисные пакеты соответствуют критериям юридической и технологической независимости, что в значительной степени снижает риски для пользователей офисных пакетов на российском рынке. В российских офисных пакетах реализована поддержка средств электронной подписи с использованием российских криптоалгоритмов. В свою очередь, офисные пакеты MS Office и LibreOffice являются не российскими, и не соответствуют требованиям российского законодательства и постановлению Правительства России от 16 ноября 2015 г. № 1236.

Российские компании, являющиеся правообладателями российских офисных пакетов, сформировали систему технической поддержки пользователей, предоставляют пользователям в открытом доступе информацию о политике обновлений продуктов и выхода новых релизов, размещают на своих информационных ресурсах эксплуатационную документацию на русском языке.

Развитие российских офисных пакетов «Р7 офис» и «МойОфис» базируются на основе полностью контролируемого кода ядра, не зависящего от релизов программного обеспечения с открытым исходным кодом, и, в этой связи, осуществляется на основе управляемого жизненного цикла продукта.